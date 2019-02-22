Экономика

18:46 22.02.2019

Украина обсуждает с ВБ новую программу гарантий под заимствования

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Украина обсуждает с ВБ новую программу гарантий под заимствования

Всемирный банк (ВБ) ведет переговоры с Министерством финансов Украины об инициации новой программы гарантий под государственные заимствования, сообщила директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

"Сейчас мы ведем переговоры с правительством о новой программе Policy-Based Guarantee (PBG) для поддержки реформ в стране", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" во время конференции Американской торговой палаты в Киеве в пятницу.

По словам С.Кахконен, прогресс в переговорах будет зависеть от прогресса реформ. При этом ВБ будет готов обсуждать такую программу и с новым правительством, если необходимые реформы не будут имплементированы в рамках каденции действующего.

В целом, она рассчитывает, что новая программа будет утверждена к концу текущего года.

Как сообщалось, совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере $750 млн в качестве поддержки государственной политики.

Указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около $1 млрд.

В конце декабря 2018 года Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на EUR349,3 млн. По кредиту была использована первая часть гарантии в сумме $375 млн в евровом эквиваленте.

Кабинет министров Украины 21 февраля 2019 года утвердил Министерству финансов рамочные условия привлечения кредита под вторую часть гарантии ВБ в $375 млн. Согласно правительственному постановлению, заимствования будут осуществляться в евро в сумме, которая не превышает эквивалент $630 млн, под ставку не выше 5,9% годовых. Кредиторами выступают Deutsche Bank AG (Лондонский офис) та TMF Global Service (Великобритания).

Теги: #вб #украина #заимствования #кахконен
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