Экономика

17:30 22.02.2019

НБУ допускает отмену нормы об обязательной продаже экспортной выручки

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НБУ допускает отмену нормы об обязательной продаже экспортной выручки

Национальный банк Украины (НБУ) допускает упразднение требования обязательной продажи экспортной выручки, сообщил глава центробанка Яков Смолий.

"По мере того, как будут складываться рыночные условия, мы думаем, что вообще отменим эту норму", - сказал он во время конференции Американской торговой палаты в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, НБУ в начале февраля 2019 года объявил о решении снизить с 1 марта норму обязательной продажи экспортной выручки до 30% с 50%.

Теги: #выручка #нбу #смолий #валюта #нацбанк
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