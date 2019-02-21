Экономика

14:12 21.02.2019

Кабмин утвердил предельный объем кредита под частичную гарантию ВБ в $630 млн и предельную ставку - 5,9% годовых

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Кабмин утвердил предельный объем кредита под частичную гарантию ВБ в $630 млн и предельную ставку - 5,9% годовых

Кабинет министров Украины утвердил Министерством финансов рамочные условия привлечения кредита под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка (ВБ) в $375 млн, сообщается на сайте правительства.

Согласно постановлению Кабмина, заимствования будут осуществляться в евро в сумме, которая не превышает эквивалент $630 млн, под ставку не выше 5,9% годовых. Кредиторами выступают Deutsche Bank AG (Лондонский офис) та TMF Global Service (Великобратиная).

Теги: #вб #минфин #кредит #кабмин
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