Black Iron подписала меморандум с Glencore о проведении переговоров по финансированию проекта выпуска ЖРС на Шимановском месторождении

Канадская горнорудная компания Black Iron с активами в Украине объявила о подписании не обязывающего соглашения (меморандума) с дочерней компанией Glencore plc о проведении переговоров о строительстве предприятия по выпуску концентрата на Шимановском месторождении железных руд.

Как сообщается в пресс-релизе Black Iron в среду, меморандум о взаимопонимании с дочерней компанией Glencore plc предполагает, что стороны соглашаются участвовать в официальных переговорах по финансированию строительства Шимановского проекта железной руды.

При этом отмечается, что Black Iron проводит переговоры с другими компаниями.

"Я рад приветствовать Glencore в качестве внешнего инвестора для строительства Шимановского проекта, а также их согласие работать с нами, чтобы обеспечить дополнительное финансирование. Участие Glencore значительно укрепляет наши возможности и опирается на их обширную международную сеть, опыт и знания рынка", - приводится в пресс-релизе мнение гендиректора компании Мэта Симпсона (Matt Simpson, Black Iron's CEO).

Black Iron в октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, затем переименовав ее в BKI Cyprus. Основные активы – 99% в ООО "Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил" (оба - Днепр).

В июле 2013 года после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" по развитию своих железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% в BKI Cyprus. Однако позднее "Метинвест" вышел из проекта.

По состоянию на середину ноября 2017 года капитализация Black Iron, согласно ее презентации, составляла 20 млн канадских долларов, оборотный капитал на конец сентября был равен $5,2 млн.

В соответствии с презентацией, Шимановское месторождение имеет 355 млн тонн измеренных и 290 млн тонн выверенных запасов, а также 188 млн тонн предполагаемых. Содержание железа в измеренных запасах – 32%, магнетита – 19,5%.

Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс ArcelorMittal. Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект до стадии производства.