Украинцы оформили по льготным ставкам 124 тыс. авто с еврономерами и уплатили 7,6 млрд грн - Минфин

Количество оформленных по льготным ставкам автомобилей с иностранной регистрацией на 19 февраля составило 124 тыс. авто, за что их собственники уплатили в бюджет 7,6 млрд грн, сообщил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

"С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019-го граждане Украины совершили оформление 124 тыс. авто. Общая сумма поступлений в бюджет составила 7,672 млрд грн", - сказал он в ходе пресс-брифинга в среду.

С.Верланов также уточнил, что 2,3 млрд грн из этой суммы - поступления в счёт НДС, 3,8 млрд грн – от акциза, 700 млн грн - пошлины.

При этом 106,7 тыс. авто из общего числа находились в Украине с нарушением таможенных правил, за что их собственники уплатили 907 млн грн (8,5 тыс. грн за каждое авто).

По словам и.о. замглавы Государственной фискальной службы (ГФС) Виктора Кривицкого, до начала действия данных норм ведомство оценивало общее число таких авто в 640 тыс. авто и прогнозировало растаможивание трети этого количества, что соответствует нынешним данным. При этом он уточнил, что будут оформлены все автомобили, на которые будут поданы декларации до 24:00 22 февраля.

"Темпы растаможивания были очень слабыми вначале. Первые 10 тыс. авто были растаможены за 30 суток, вторые 10 тыс. - за 10 суток", - сказал В.Кривицкий, добавив при этом, что в настоящее время количество оформленных авто за сутки достигло 9 тыс. транспортных средств.

"За весь 2018 год было растаможено всего 75 тыс. авто", - подчеркнул он. С.Верланов также добавил, что правительство приняло решение не продлевать льготный период.

В то же время в целом с 25 ноября 2018 года по 19 февраля этого года было оформлено 195,2 тыс. транспортных средств, общая сумма платежей за их регистрацию достигла 12 млрд грн, свидетельствуют данные ГФС.

Как отметил С.Верланов, Минфин рассматривает возможность направить средства от оформления авто на еврономерах на индексацию пенсий, о чем ранее заявлял президент Украины Петр Порошенко.

"Эти решения будут приняты в марте-апреле", - отметил он.

Как сообщалось, Верховная Рада в 2018 году приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) при оформлении в течение 90 календарных дней.

Соответствующие нормы вступили в силу 25 ноября 2018 года, таким образом, действие льготных условий для растаможивания продлится до 22 февраля 2019-го, после чего собственники таких авто будут платить за оформление полную ставку акциза.

С мая этого года вступают в силу жесткие финансовые санкции, которые предусматривают, в том числе, и конфискацию транспортного средства.