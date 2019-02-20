Экономика

13:44 20.02.2019

Нацкомфинуслуг 1 марта проведет экзамены для руководителей и главбухов СК и аварийных комиссаров

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Нацкомфинуслуг 1 марта проведет экзамены для руководителей и главбухов СК и аварийных комиссаров

Экзаменационная (аттестационная) комиссия по проведению экзамена на соответствие профессиональным требованиям по программам повышения квалификации 1 марта 2019 года проведет экзамен для руководителей и главных бухгалтеров страховых компаний, страховых (перестраховочных) брокеров, лиц занимающихся актуарными расчетами, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, комиссия в тот же день проведет экзамен квалификационного минимума для лиц, осуществляющих деятельность по определению причин наступления страхового случая и размера убытков (аварийных комиссаров) при страховании наземных транспортных средств (кроме средств железнодорожного транспорта).

Теги: #комиссия #нацкомфинуслуг #страховые_компании #квалификация #экзамены
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