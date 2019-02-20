Проминвестбанк считает законными свои действия по взысканию долга "Укрзализныци"

Проминвестбанк (Киев) считает законными свои действия по взысканию долга АО "Укрзализныця", который компания ультимативно полностью прекратила обслуживать в сентябре 2017 года, сообщила пресс-служба банка в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как указано в сообщении, в течение 2011-2014 годов дочерние предприятия "Укрзализныци" - "Юго-Западная железная дорога" и "Южная железная дорога" привлекли кредиты Проминвестбанка на общую сумму $153,25 млн. Конечный срок погашения задолженности в соответствии с условиями кредитных договоров истек 22 декабря 2014 года и 3 марта 2015 года соответственно, однако кредиты так и не были погашены.

"Банк многократно предлагал "Укрзализныце" урегулировать задолженность, включая возможность списания начисленных штрафных санкций, оплаты долга по согласованному графику и его частичную реструктуризацию. Лишь по истечении срока в 30 месяцев банк был вынужден обратиться в суд. Однако руководство компании сосредоточилось на принуждении банка к дисконтированию долга, используя в качестве аргументов намерение прекратить уплату процентов и вызвать миллиардные убытки из-за формирования резервов. Угрозы были реализованы, когда в сентябре 2017 года "Укрзализныця" без какого-либо уведомления прекратила уплату процентов по кредитам", - поясняется суть конфликта в сообщении.

Как отметила пресс-служба банка, законность интересов и требований Проминвестбанка к "Укрзализныце" была неоднократно подтверждена в судебном порядке, в том числе Верховным судом.

"Проминвестбанк обращает внимание органов государственной власти на недопущение дальнейшего давления на банк и будет действовать в рамках действующего законодательства Украины, неуклонно защищая интересы десятков тысяч вкладчиков и других кредиторов банка", указано в сообщении.