За 4 года Украина выплатила жителям оккупированного Донбасса 80 млрд грн пенсий - Марчук

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили в течение четырех минувших лет 80 млрд грн пенсионных выплат из украинского бюджета, сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

"За 4 года Украина выплатила пенсий гражданам, которые находятся на той территории, по данным на 3 дня назад уже на 79-80 млрд грн. Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это $3 млрд", - сказал Е.Марчук на конференции "Участие ООН и ОБСЕ в разрешении вооруженных конфликтов: возможные сценарии для Украины" во вторник в Киеве.

"Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется - уроки выучены", - добавил представитель Украины.

Он также отметил, что минскими соглашениями предусмотрены все необходимые меры для мирного урегулирования ситуации на Донбассе. "В минских документах, которые приняты и подписаны Россией в том числе, есть все необходимое для урегулирования ситуации мирным путем. Проблема только в том, что поведение России: на белое – говорить черное", - сказал Е.Марчук.

"Одним из компонентов переговоров является выплата зарплат сотрудникам "Укрзализныци", которые находятся на той территории… Имеет ли это какое-то отношение к боевым действиям? Нет. Но даже это обсуждается", - отметил он.

Представитель Украины в ТКГ также высказал предположение, что компромисс со стороны Москвы станет возможным после введения в ее отношении дополнительных санкций. "Россия в ближайшее время, как мне видится, возможно, после дополнительных санкций, которые должны вот на днях принять, пойдет на какой-то компромисс на наивысшем уровне. Возможно, если не на уровне (президента РФ Владимира – ИФ) Путина, то хотя бы (помощника В.Путина Владислава – ИФ) Суркова", - добавил Е.Марчук.