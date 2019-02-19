Экономика

17:34 19.02.2019

За 4 года Украина выплатила жителям оккупированного Донбасса 80 млрд грн пенсий - Марчук

2 мин читать
За 4 года Украина выплатила жителям оккупированного Донбасса 80 млрд грн пенсий - Марчук

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили в течение четырех минувших лет 80 млрд грн пенсионных выплат из украинского бюджета, сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

"За 4 года Украина выплатила пенсий гражданам, которые находятся на той территории, по данным на 3 дня назад уже на 79-80 млрд грн. Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это $3 млрд", - сказал Е.Марчук на конференции "Участие ООН и ОБСЕ в разрешении вооруженных конфликтов: возможные сценарии для Украины" во вторник в Киеве.

"Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется - уроки выучены", - добавил представитель Украины.

Он также отметил, что минскими соглашениями предусмотрены все необходимые меры для мирного урегулирования ситуации на Донбассе. "В минских документах, которые приняты и подписаны Россией в том числе, есть все необходимое для урегулирования ситуации мирным путем. Проблема только в том, что поведение России: на белое – говорить черное", - сказал Е.Марчук.

"Одним из компонентов переговоров является выплата зарплат сотрудникам "Укрзализныци", которые находятся на той территории… Имеет ли это какое-то отношение к боевым действиям? Нет. Но даже это обсуждается", - отметил он.

Представитель Украины в ТКГ также высказал предположение, что компромисс со стороны Москвы станет возможным после введения в ее отношении дополнительных санкций. "Россия в ближайшее время, как мне видится, возможно, после дополнительных санкций, которые должны вот на днях принять, пойдет на какой-то компромисс на наивысшем уровне. Возможно, если не на уровне (президента РФ Владимира – ИФ) Путина, то хотя бы (помощника В.Путина Владислава – ИФ) Суркова", - добавил Е.Марчук.

Теги: #марчук #оос #пф #донбасс #пенсия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:37 19.02.2019
Боевики с полуночи 11 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС, один военный ранен – штаб

Боевики с полуночи 11 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС, один военный ранен – штаб

16:50 19.02.2019
Эффективность ООН в урегулировании ситуации на Донбассе может быть лишь при наличии политической воли Москвы – мнение

Эффективность ООН в урегулировании ситуации на Донбассе может быть лишь при наличии политической воли Москвы – мнение

16:38 19.02.2019
Радиотехнические войска ООС зафиксировали 15 февраля полет у госграницы Украины противолодочного Ту-142 ВС РФ, летавшего вокруг аэропорта "Таганрог"

Радиотехнические войска ООС зафиксировали 15 февраля полет у госграницы Украины противолодочного Ту-142 ВС РФ, летавшего вокруг аэропорта "Таганрог"

15:59 19.02.2019
Трети пенсионеров монетизируют субсидии через банк, трети – через почту – Кистион

Трети пенсионеров монетизируют субсидии через банк, трети – через почту – Кистион

14:30 19.02.2019
Марчук: ТКГ - это переговоры представителей Украины и России при модерации ОБСЕ, а ОРДЛО привлекают при необходимости

Марчук: ТКГ - это переговоры представителей Украины и России при модерации ОБСЕ, а ОРДЛО привлекают при необходимости

14:05 19.02.2019
СММ ОБСЕ зафиксировала над неподконтрольной территорией Донбасса полеты бомбардировщика

СММ ОБСЕ зафиксировала над неподконтрольной территорией Донбасса полеты бомбардировщика

13:01 19.02.2019
Подразделения Госпогранслужбы и ВСУ продолжают наращивать боевые возможности по обороне азовского побережья

Подразделения Госпогранслужбы и ВСУ продолжают наращивать боевые возможности по обороне азовского побережья

07:24 19.02.2019
Боевики на Донбассе выпустили по позициям ВСУ более ста снарядов и мин в понедельник, четверо украинских военных были ранены – штаб ООС

Боевики на Донбассе выпустили по позициям ВСУ более ста снарядов и мин в понедельник, четверо украинских военных были ранены – штаб ООС

18:13 18.02.2019
Четверо украинских военных ранены с начала суток понедельника вследствие 8 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе

Четверо украинских военных ранены с начала суток понедельника вследствие 8 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе

17:04 18.02.2019
Митрополит УПЦ (МП) был задержан на некоторое время и отпущен полицией на КПВВ на Донбассе

Митрополит УПЦ (МП) был задержан на некоторое время и отпущен полицией на КПВВ на Донбассе

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство вернуло предыдущие соцнормативы потребления газа для расчета субсидий

ФГВФЛ заявляет о неправомерном выводе активов на 4,5 млрд грн

"Укрпошта" запускает пилотный проект по доставке монетизированных субсидий

Правительство Украины утвердило ГОЗ на 2019г

МЭРТ оперативно оценил рост ВВП Украины в 2018 г. в 3,2% - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Член правления ПриватБанка Дрелинг подал в отставку, вместо него назначен Гриценюк

ЕИБ выделил Грузии кредит на 250 млн евро для строительства участков автомагистрали Восток-Запад

Долю "Газпрома" в "Газтранзите" купил венчурный фонд "Голдмен" за 41 млн грн

Honda закроет предприятие в Великобритании в 2021-2022 гг.

Торговые переговоры между США и Китаем начинаются во вторник

Долг по возмещению НДС подлежит взысканию из госбюджета – Верховный суд

Первый в Вишневом ТРЦ Cherry Mall откроется в апреле

ЕБА считает предложение Минсоцполитики ограничить использование ФЛП вместо наемных работников точечным решением

Fairfax приобрела 99,98% акций "АХА Страхование" за $16,24 млн

Собственники авто на еврономерах уплатили в бюджет 11,3 млрд грн - Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА