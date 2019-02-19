Долю "Газпрома" в "Газтранзите" купил венчурный фонд "Голдмен" за 41 млн грн

АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Голдмен" купил 40,2% акций ЧАО "Газтранзит", ранее принадлежащих ПАО "Газпром" (РФ), свидетельствуют данные в системе раскрытия информации НКЦБФР,

Согласно данным торгов на фондовой бирже ПФТС, принудительно выставленные на продажу акции "Газптранзита" в конце января 2019 года проданы за 41 млн 024.755 тыс. грн, что на 2% выше их стартовой цены (40 млн 220,349 тыс. грн).

Конечным бенефициаром "Голдмен" указан Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда является ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры" народного депутата Андрея Журжия.

Ранее Украина принудительно продала принадлежавшую ПАО "Газпром" 40%-ю долю в ПАО "Институт "ЮжНИИГипрогаз" (Донецк).

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины 22 января 2016 года оштрафовал ПАО "Газпром" на 86 млрд грн ($3,37 млрд) за "нарушение экономической конкуренции в виде бездействия, которое заключалось в непринятии мер по обеспечению получения услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам через территорию Украины на обоснованных условиях и было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке, и привело к ущемлению интересов НАК "Нафтогаз Украины" в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины как покупателя".