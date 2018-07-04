Экономика

11:28 04.07.2018

Минюст намерен привлечь юрсоветника для взыскания за границей с "Газпрома" 172 млрд грн по решению АМКУ

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Минюст намерен привлечь юрсоветника для взыскания за границей с "Газпрома" 172 млрд грн по решению АМКУ

Министерство юстиции Украины намерено привлечь юридического советника для признания и исполнения решения украинского суда в иностранных юрисдикциях об уплате российским "Газпромом" 172 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции по решению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Согласно пояснительной записке к проекту решения Кабинета министров разрешить Минюсту применить переговорную процедуру, на сегодня сумма взысканных с "Газпрома" средств на территории Украины составляет 72,798 млн грн в основном за счет акций и дивидендов ЧАО "Газтранзит".

Юрсоветник осуществит анализ возможности признания и обращения к исполнению решения украинского суда в Нидерландах и Великобритании.

Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Позже сумма штрафа возросла уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату. Это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

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Уже начался арест активов, принадлежащих "Газпрому" в Украине. В их перечень попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также акции "Института ЮжНИИГипрогаз " и "Газтранзита".

"Газпром" не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав.

Теги: #газ #газтранзит #газпром #минюст #амку
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