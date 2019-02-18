Экономика

19:02 18.02.2019

Первый в Вишневом ТРЦ Cherry Mall откроется в апреле

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 Открытие первого концептуального торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Cherry Mall в городе Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области общей площадью 18 тыс. кв. м запланировано на апрель 2019 года.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" компания UTG (Киев), эксклюзивный агент ТРЦ, девелопером проекта является компания Edelburg Development, застройщиком - Fine Partners Invest.

"Учитывая, что ТРЦ расположен в новом густонаселенном жилом массиве, где 85% жителей - семьи с детьми, мы старались продумать его наполнение таким образом, чтобы можно было легко совмещать шоппинг и спорт, поход в ресторан и просмотр премьерного показа в кинотеатре", - цитируется в сообщении коммерческий директор Edelburg Development Марина Кравченко.

По оценке руководителя проекта и партнера компании UTG Артема Непоседова, посещаемость объекта составит 15-18 тыс. человек в день.

"В пешей доступности от ТРЦ Cherry Mall проживает более 25 тыс. человек. Кроме этого, возле ТРЦ находятся три остановки общественного транспорта, благодаря чему в зону охвата объекта входят практически все 75 тыс. жителей Вишневого. Поэтому ожидаемая посещаемость объекта составит 15-18 тыс. человек в день", - отметил А.Непоседов.

Арендная площадь объекта составляет 13 тыс. кв. м, при этом 65% площадей уже сданы в аренду.

В частности, якорными арендатором ТРЦ Cherry Mall выступит фитнес-клуб Sport Life площадью 3,5 тыс. кв. м. Его инфраструктура включает сухую и мокрую зоны с тремя бассейнами.

Также среди якорных арендаторов - пятизальный кинотеатр "Линия кино"; продуктовый супермаркет "Фора" в новой концепции (1,5 тыс. кв. м), супермаркет электроники "Фокстрот" (740 кв. м).

В ТРЦ Cherry Mall откроется детский развлекательный центр со скалодромом, аттракционами и детской комнатой. Кроме бутиков, магазинов и островков красоты будет семейный ресторан и четыре кафе.

Компания Edelburg Development основана в 2007 году с участием инжиниринговой компании WBA Immo GmbH с привлечением иностранных инвестиций и является представителем международной девелоперской группы на украинском рынке первичной недвижимости.

В частности, компания специализируется на строительстве и реализации комплексных жилых проектов бизнес-класса и объектов коммерческой недвижимости.

Портфель проектов компании на стадии реализации включает три ЖК - Edelweiss House (ул. Зверинецкая, 72), Edeldorf (ул. Староноводницкая, 42-44), ЖК Подол Град Vintage (Вознесенский спуск, 28).

Группа компаний Fine Partners Invest работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости с 2011 года.

Согласно данным сайта, портфель проектов включает ЖК "Променада", супермаркеты "Фора", хостел Friendly House для сотрудников компании "Фора", ТРЦ Ametyst Mall (Петропавловская Борщаговка), и ТРЦ Cherry Mall.

Компания UTG создана в 2001 году. Специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

UTG также работает в России, Беларуси, Грузии, Молдове.

Теги: #киевская_область #трц #вишневое #utg
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