Экономика

17:36 18.02.2019

ЕБА считает предложение Минсоцполитики ограничить использование ФЛП вместо наемных работников точечным решением

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ЕБА считает предложение Минсоцполитики ограничить использование ФЛП вместо наемных работников точечным решением

 Предложение Министерства социальной политики об ограничении физических лиц-предпринимателей (ФЛП) вместо наемных работников не позволяют системно решить вопрос уклонения от полноценного найма сотрудников, полагает Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

"Мы изучаем положения самого законопроекта. Как ассоциация мы понимаем и поддерживаем инициативы правительства в отношении урегулирования трудовых вопросов, выведения из тени оплаты труда. Легальному бизнесу трудно конкурировать с теми, кто использует разные схемы уклонения от официального трудоустройства и выплачивает зарплату наличными "в конверте". Однако предложения Минсоцполитики – это точечное решение проблемы", - сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель директора ЕБА Светлана Михайловская в понедельник.

По ее мнению, возможность контрактных отношений в сфере ІТ способствовала развитию индустрии.

В то же время системное решение данной проблемы состоит в модернизации трудового законодательства.

"Обновленный текст Трудового кодекса находится в Верховной Раде и все еще ожидает своего рассмотрения и принятия (законопроект №1658 – ИФ). Помимо этого, предложения Минсоцполитики не учитывают специфику ряда индустрий, в том числе ІТ", - добавила она.

"Чтобы урегулировать ситуацию с трудовыми отношениями в стране, необходимо, по мнению ассоциации, принять как базу Трудовой кодекс в обновленной редакции, который в первом чтении был принят еще в 2015 году, следовать политике снижения налогового давления на фонд оплаты труда и тщательно просчитывать эффект предлагаемых изменений, предусматривая необходимые переходные периоды", - подытожила С.Михайловская.

Как сообщалось, Минсоцполитики обнародовало законопроект, которым предлагает жестко ограничить использование ФЛП вместо найма на работу.

Теги: #флп #кадры #еба
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