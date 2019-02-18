Экономика

17:25 18.02.2019

Fairfax приобрела 99,98% акций "АХА Страхование" за $16,24 млн

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Fairfax приобрела 99,98% акций "АХА Страхование" за $16,24 млн

Fairfax Financial Holdings Limited Group LTD (FFHL Group LTD, Канада) приобрел 99,98% уставного капитала страховой компании "АХА Страхование" (Киев) за $16,24 млн.

Как сообщается в официальной информации страховщика, 26,193 416 млн акций номиналом 10 грн каждая приобретены по цене $0,62 (16,55 грн) за каждую по курсу Национального банка Украины.

Согласно информации, до вступления FFHL Group LTD во владение доминирующим контрольным пакетом акций и его аффилированные лица не являлись собственниками, им прямо или косвенно не принадлежали акции СК "АХА Страхование".

Как сообщалось, АХА Group (Франция) успешно завершила оформление сделки с Fairfax Financial Holdings Limited по продаже своих "дочек" в Украине - ЧАО "Страховая компания "АХА Страхование" и ОДО "Страховая компания "АХА Страхование Жизни" (оба - Киев).

СК "АХА Страхование" на украинском страховом рынке с 2007 года. В компании работает более 780 сотрудников и 1,220 тыс. агентов по всей Украине. По итогам прошлого года компания собрала 1,9 млрд грн страховых премий, что на 13% выше показателей 2017 года.

"АХА Страхование Жизнь" зарегистрирована в июле 2013 года.Объем собранных премий по итогам прошлого года составил 93 млн. грн., что на 57% выше показателей 2017 года.

Международная холдинговая компания Fairfax Financial Holdings Limited со штаб-квартирой в Торонто (Канада) занимается страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями с 1985 года. Председателем и исполнительным директором холдинга с 1985 года является Прем Ватса. Инвестиционный портфель составляет $39,4 млрд, общая сумма активов - $65,1 млрд, общий акционерный капитал - $18,4 млрд.

Теги: #страхование #аха_страхование #аха
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