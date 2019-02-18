Минсоцполитики предлагает жестко ограничить использование ФОП

Министерство социальной политики Украины обнародовало законопроект, которым предлагает жестко ограничить использование физлиц - частных предпринимателей вместо найма на работу.

Обнародованный на сайте министерства законопроект предполагает определить семь признаков трудовых отношений, причем совпадение трех из них дает основания считать такие отношения трудовыми.

Среди таковых критериев указаны: оплата вознаграждения за услуги два или более раз; личное выполнение работы (предоставления услуг) по конкретной квалификации, профессии или должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого эти услуги предоставляются или уполномоченного им лица; доля вознаграждения за выполненную работу (предоставленные услуги) является единственным источником дохода лица и составляет более 75% его дохода на протяжении шести календарных месяцев.

Помимо этого Минсоцполитики предлагает определить среди признаков трудовых отношений выполнение работы на рабочем месте, которое определяет предполагаемый работодатель, с соблюдением внутреннего трудового распорядка; выполнение работ, подобных выполняемой штатными сотрудниками работодателя; предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) лицом, в интересах которого выполняются работы, а также тот факт, что продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги).

При этом законопроект предполагает определить штрафы в размере 30 минимальных зарплат (125,19 тыс. грн).

Согласно анализу регуляторного влияния, который также обнародован на сайте Минсоцполитики, предлагаемые нормы коснутся 1,7 млн микропредпринимателей, 1,7 млн – малых, 15 тыс. предприятий среднего бизнеса и 399 крупных компаний.