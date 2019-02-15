Минфин подписал приказ о преобразовании ГП "Укрэнерго" в акционерное общество

Министерство финансов подписало приказ о преобразовании ГП "НЭК "Укрэнерго" в акционерное общество, сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.

"Подписали приказ о преобразовании ГП "НЭК "Укрэнерго" в акционерное общество, начав процесс корпоратизации, который планируем провести максимально быстро", – написала она.

Как сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности 18 октября сообщило, что комиссия по реорганизации "Укрэнерго", которую с 9 октября возглавил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Михаил Близнюк, "с целью качественного завершения процесса реорганизации" приняла решение о переходе полномочий по управлению НЭК к председателю комиссии. В "Укрэнерго" на этом фоне заявили о сознательном препятствовании корпоратизации и процесса внедрения рынка электроэнергии со стороны комиссии по реорганизации, состав которой утверждается профильным министерством.

В середине декабря прошлого года Кабмин принял решение передать целостный имущественный комплекс госпредприятия из сферы управления Минэнергоугля в сферу управления Минфина.

Минфин получил право на управление НЭК "Укрэнерго" в феврале 2019 года.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но вскоре будет преобразовано в частное акционерное общество.