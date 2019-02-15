Экономика

19:02 15.02.2019

Минфин подписал приказ о преобразовании ГП "Укрэнерго" в акционерное общество

1 мин читать
Минфин подписал приказ о преобразовании ГП "Укрэнерго" в акционерное общество

Министерство финансов подписало приказ о преобразовании ГП "НЭК "Укрэнерго" в акционерное общество, сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.

"Подписали приказ о преобразовании ГП "НЭК "Укрэнерго" в акционерное общество, начав процесс корпоратизации, который планируем провести максимально быстро", – написала она.

Как сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности 18 октября сообщило, что комиссия по реорганизации "Укрэнерго", которую с 9 октября возглавил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Михаил Близнюк, "с целью качественного завершения процесса реорганизации" приняла решение о переходе полномочий по управлению НЭК к председателю комиссии. В "Укрэнерго" на этом фоне заявили о сознательном препятствовании корпоратизации и процесса внедрения рынка электроэнергии со стороны комиссии по реорганизации, состав которой утверждается профильным министерством.

В середине декабря прошлого года Кабмин принял решение передать целостный имущественный комплекс госпредприятия из сферы управления Минэнергоугля в сферу управления Минфина.

Минфин получил право на управление НЭК "Укрэнерго" в феврале 2019 года.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но вскоре будет преобразовано в частное акционерное общество.

Теги: #укрэнерго #корпоратизация #приказ #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:34 15.02.2019
ОЭСР проведет анализ корпоративного управления "Укрэнерго"

ОЭСР проведет анализ корпоративного управления "Укрэнерго"

13:16 12.02.2019
Минфин Украины рассчитывает в конце марта-начале апреля привлечь 2-й транш макрофинпомощи ЕС

Минфин Украины рассчитывает в конце марта-начале апреля привлечь 2-й транш макрофинпомощи ЕС

12:40 12.02.2019
Минфин Украины обсуждает со странами G7 возможность привлечения официального финансирования

Минфин Украины обсуждает со странами G7 возможность привлечения официального финансирования

11:56 12.02.2019
Минфин Украины в ближайшее время использует 2-ю часть гарантии ВБ - Маркарова

Минфин Украины в ближайшее время использует 2-ю часть гарантии ВБ - Маркарова

09:55 11.02.2019
"Укрэнерго" подписало контракт с швейцарской Lalive на представление интересов против РФ за крымские активы

"Укрэнерго" подписало контракт с швейцарской Lalive на представление интересов против РФ за крымские активы

12:58 06.02.2019
"Укрэнерго" перешло под управление Минфина

"Укрэнерго" перешло под управление Минфина

12:05 03.02.2019
Минфин перенес на февраль запланированные в январе заимствования 17,6 млрд грн под гарантии ВБ

Минфин перенес на февраль запланированные в январе заимствования 17,6 млрд грн под гарантии ВБ

15:53 01.02.2019
Франция выделила Украине грант EUR560 тыс. на строительство пилотной energy storage

Франция выделила Украине грант EUR560 тыс. на строительство пилотной energy storage

10:08 31.01.2019
Госдолг Украины в ВВП в 2018г сократился до 62,7% – Минфин

Госдолг Украины в ВВП в 2018г сократился до 62,7% – Минфин

13:24 30.01.2019
Минфин предлагает повысить норматив отчислений чистой прибыли ГП

Минфин предлагает повысить норматив отчислений чистой прибыли ГП

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство вернуло предыдущие соцнормативы потребления газа для расчета субсидий

ФГВФЛ заявляет о неправомерном выводе активов на 4,5 млрд грн

"Укрпошта" запускает пилотный проект по доставке монетизированных субсидий

Правительство Украины утвердило ГОЗ на 2019г

МЭРТ оперативно оценил рост ВВП Украины в 2018 г. в 3,2% - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Госагентство АРИФРУ стало 1-м уполномоченным провайдером по раскрытию информации на фондовом рынке Украины

Трамп заявил о готовности отложить повышение пошлин в отношении Китая

Украинцы в первый день работы нового закона о валюте купили онлайн около $4 млн

Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю в плюсе

"Укртрансгаз" в иске к НКРЭКУ оспаривает положение Кодекса ГТС о несанкционированном отборе газа

"Нафтогаз" рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта о концессии для активизации отбора инвестора управления ГТС

Гаагский арбитраж вынес решение в пользу ПриватБанка против РФ по экспроприации активов банка в Крыму

"Укрзализныця" отчиталась о 10%-ном сокращении долгового портфеля за 9 мес.-2018, подтвердила планирующееся размещение еврооблигаций

Киевляне ошибочно заплатили за э/э старому поставщику 39 млн грн

ДТЭК построил крупнейшую в Украине Никопольскую СЭС на 246 МВт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА