НАБУ провело обыски в НКРЭКУ

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

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"Сегодня проводился обыск. Комиссия выполняет все законные требования следователей. Комиссия и раньше предоставляла все документы и все комментарии по делу, по которому ведется расследование. Рассчитываем на объективность и беспристрастность", – отмечено в сообщении пресс-службы.

В настоящее время регулятор работает в штатном режиме.

Как отметил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в соцсети Facebook, поводом для обысков могло стать ходатайство адвоката регулятора по ограничению сроков проведения досудебного расследования дела "Роттердам+".

Как сообщалось, с 2016 года НАБУ проводит досудебное расследование, подозревая членов НКРЭКУ в сговоре при утверждении нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию.