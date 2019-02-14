Экономика

13:11 14.02.2019

"Укртрансгаз" пытается оспорить в суде постановление НКРЭКУ о суточном балансировании газа

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"Укртрансгаз" пытается оспорить в суде постановление НКРЭКУ о суточном балансировании газа

АО "Укртрансгаз" (УТГ) пытается в суде оспорить постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), №1437 от 27 декабря 2017 года о внедрении суточного балансирования на рынке природного газа.

Согласно тексту решения Окружного административного суда Киева (от 2 июля 2018 года), иск был подан УТГ в июне 2018 года и мотивирован противоправностью соответствующего постановления. Истец, в частности заявил, что в результате применения субъектами рынка положений Кодекса газотранспортной системы (ГТС) в редакции оспариваемого постановления, из ГТС может быть отобран значительный объем газа, что создаст критическую угрозу для бесперебойного обеспечения им хозсубъектов и субъектов соцсферы, а также поставит под угрозу обеспечение транзита по международным договорам. При этом в тексте не указано, применение каких именно положений документа, по мнению истца, может иметь подобные последствия.

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Согласно решению суда от 7 февраля 2019 года, рассмотрение дела по сути назначено на 6 марта в Окружном административном суде Киева.

При этом в тексте данного документа отмечено, что с момента принятия НКРЭКУ постановления и до момента принятия судом решения о рассмотрении дела по сути в постановление №1437 был внесен ряд изменений, в соответствии с чем не все основания, указанные в обосновании иска, подлежат исследованию судом.

В настоящее время агентство "Интерфакс-Украина" ожидает комментарий "Укртрансгаза" относительно данного иска.

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между поступившим в нее через точки входа и отобранным из нее через точки выхода объемом газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.

Как сообщалось, НКРЭКУ в конце ноября 2018 года в третий раз перенесла дату запуска суточного балансирования газа – с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года. Соответствующее решение было принято из-за неготовности операторов газораспределительной системы (ГРС) работать с платформой суточного балансирования в полноценном режиме. В частности, по данным УТГ, операторы ГРС ненадлежащим образом наполняли информационную платформу базами ЕІС-кодов, а также игнорировали участие в тестировании платформы. В свою очередь со своей стороны УТГ заявлял о готовности к запуску.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Теги: #балансирование #газ #укртрансгаз #нкрэку
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