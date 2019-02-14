Пунктуальность полетов авиакомпаний КНР в 2018 г. достигла рекорда за 8 лет

Пунктуальность полетов китайских авиакомпаний в 2018 году достигла рекордного уровня за последние восемь лет - 80,13%, свидетельствуют данные Главного управления гражданской авиации КНР.

Это стало возможным благодаря запуску управлением специальной кампании по улучшению качества обслуживания и управления отраслью гражданской авиации, сообщает агентство "Синьхуа". Она помогла 225 млн пассажиров сэкономить 18,75 млн часов.

В прошлом году доля вылетов по расписанию увеличилась до 82,51% по сравнению с 73,62% в 2017 году. При этом задержка рейсов в среднем составляла 15 минут против 24 минут.

Управление заявило, что будет продолжать работу над улучшением показателей пунктуальности в аэропортах, качества обслуживания при продаже билетов, доступности WiFi на рейсах и обработке жалоб.

В настоящее время Китай является вторым по величине рынком гражданской авиации в мире после США. В 2018 году в стране воздушным транспортом было перевезено 610 млн пассажиров. Как ожидается, в текущем году этот показатель достигнет 680 млн человек.

Согласно прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2024-2025 гг. рынок пассажирских авиаперевозок КНР станет крупнейшим в мире, к 2037 году он достигнет 1,6 млрд человек.