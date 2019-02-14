Экономика

10:54 14.02.2019

Airbus увеличила чистую прибыль в IV квартале на 66% и дала сильный прогноз на 2019г

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Airbus увеличила чистую прибыль в IV квартале на 66% и дала сильный прогноз на 2019г

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus Group NV увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2018 года на 66% и дала сильные прогнозы на 2019 год.

Акции Airbus дорожают на 5% на торгах в Париже после публикации финансовых результатов и объявления о прекращении выпуска авиалайнеров A380 с 2021 года.

Как сообщается в пресс-релизе Airbus, консолидированная чистая прибыль в октябре-декабре подскочила до 1,6 млрд евро с 963 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) увеличилась на 138% - до 2,37 млрд евро.

Скорректированная EBIT - операционная прибыль, за которой внимательно следит рынок, - в IV квартале взлетела в 1,5 раза, с 1,98 млрд евро до 3,1 млрд евро.

Квартальная выручка увеличилась на 11%, с 21,02 млрд евро до 23,29 млрд евро.

Программа выпуска A380, самых больших пассажирских самолетов в мире, является престижной, но убыточной для Airbus. Гендиректор компании Том Эндерс, уходящий в отставку в апреле, принял решение свернуть ее. Прекращение производства A380 обойдется концерну в 463 млн евро.

В общей сложности разовые списания и затраты, отраженные в финансовых результатах за 2018 год, составили 1,1 млрд евро. В том числе на пересмотр программы военно-транспортных самолетов A400M списано 436 млн евро, вопросы комплаенса стоили компании 123 млн евро, прочие разовые расходы составили 81 млн евро.

Скорректированная прибыль Airbus по итогам 2018 года составила 5,8 млрд евро (+83%) при выручке 63,7 млрд евро (+8%). Компания увеличила годовые дивиденды на 10% - до 1,65 евро на акцию.

За 2018 год Airbus поставила клиентам 800 самолетов против 718 в 2017 году, включая 626 авиалайнеров A320.

В 2019 году Airbus рассчитывает повысить скорректированную EBIT на 15% и довести свободный денежный поток до учета M&A и клиентского финансирования до примерно 4 млрд евро по сравнению с 2,9 млрд евро в прошлом году.

Концерн собирается увеличить поставки коммерческих самолетов клиентам в 2019 году более чем на 11% - до 880-890 единиц. "С учетом имеющихся заказов на 7,6 тыс. самолетов мы намереваемся продолжить увеличение производства самолетов", - сказал Т.Эндерс.

Главный конкурент Airbus, американский Boeing, планирует поставить в этом году от 895 до 905 авиалайнеров.

Финдиректор Airbus Харальд Вильхельм подчеркнул, что прогноз поставок на текущий год учитывает ряд рисков, включая выход Великобритании из Евросоюза (Brexit). Вместе с тем он и Т.Эндерс выразили надежду, что удастся избежать беспорядочного Brexit и что соглашение о дальнейшем сотрудничестве Британии и ЕС будет достигнуто в срок.

Капитализация Airbus увеличилась с начала 2019 года почти на четверть, до 81 млрд евро.

Теги: #airbus
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