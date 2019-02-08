Экономика

19:07 08.02.2019

Новая управляющая компания ТРЦ Ocean Plaza опровергает связь с группой "Фуршет"

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Новая управляющая компания ТРЦ Ocean Plaza опровергает связь с группой "Фуршет"

ООО "Киев Молл Менеджмент" (КММ), в управление которой передан киевский торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Ocean Plaza, опровергает связь с группой "Фуршет".

"ООО "Киев Молл Менеджмент" (КММ), в управлении которой с декабря 2018 года находится ТРЦ Ocean Plaza, официально заявляет: информация о связи компании с группой "Фуршет" не является актуальной и не соответствует действительности", - говорится в официальном сообщении пресс-службы ТРЦ Ocean Plaza.

Как указывается в копиях регистрационных сертификатов НЕ 364732 от 20 декабря 2018 года, выданных в Республике Кипр, конечным бенефициарным собственником (контроллером) ООО "Киев Молл Менеджмент" (КММ) является Александр Фащевский.

"Александр Фащевский также руководит операционными процессами в компании", - говорится в сообщении пресс-службы ТРЦ Ocean Plaza.

Информация о конечном бенефициаре ООО "Киев Молл Менеджмент" в Едином госреестре по состоянию на 18.00 также изменена: им вместо ранее указанного Владислава Зайцева числится А.Фащевский.

Как сообщалось, на сайте консалтинговой компании UTG 7 февраля появилась информация о смене управляющей компании. Ею стала компания "Киев Молл Менеджмент", созданная в апреле 2018 года.

На момент публикации в Едином госреестре ее владельцем была указана компания "Блумасиона Лтд" (Лимасол, Кипр), а конечным бенефициаром – Владислав Зайцев. При этом В.Зайцев также является руководителем ООО "Совки Девелопмент", которое входит в группу "Фуршет" бизнесмена и депутата Киевского городского совета Игоря Баленко.

ТРЦ "Ocean Plaza" по ул.Антоновича, 176 в Киеве общей площадью 165 тыс. кв. м открыто в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300 млн. Формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году.

Согласно данным госреестра, конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" выступают Лилия Ротенберг и Андреа, Сюзанна, Джейпракаш Валлабхи.

Выручка ИС "Лыбидь" в 2017 году выросла на 24,1% - до 1,086 млрд грн, а чистый убыток сократился в 6 раз – до 82,55 млн грн.

Теги: #позиция #трц #ocean_plaza #фуршет
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