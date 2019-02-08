Полиция открыла дело по факту попытки силового захвата элеватора "Росток-Холдинга"

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту попытки силового захвата 1 февраля 2019 года элеватора "Росток-Холдинга" в Глухове (Сумская обл.), переданного в управление Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и иных преступлений (АРМА), соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Украина" и.о. генерального директора "Росток-Холдинг" Игорь Сташук, 1 февраля один из собственников холдинга Виктор Купавцев в сопровождении около 300 лиц (которых и.о. гендиректора охарактеризовал как "титушек") предпринял попытку с применением силы захватить элеватор ООО "Шалыгинское" и ЧП "Аграрные инвестиции" в Глухове.

По словам И.Сташука, были сломаны автомобильные и железнодорожные ворота элеватора, после чего была осуществлена попытка подвести тепловоз и вывезти с территории 10 вагонов с зерном, ранее арестованным судом, однако охране компании и полиции удалось не допустить этого и вытеснить посторонних с предприятия, восстановив полный контроль над ним.

И.о. гендиректора "Росток-Холдинг" отметил, что синхронно с акцией в Глухове была предпринята попытка захвата элеватора ООО "Комбикормщик" в Ичне (Черниговская обл.). Как утверждает И.Сташук, здесь противоправные действия направлялись вторым совладельцем "Росток-Холдинга" – Виктором Кияновским. Однако и в этом случае охране и правоохранителям удалось предотвратить потерю государственного контроля над активами компании, подчеркнул и.о. гендиректора.

Он уточнил, что с целью прикрытия силовых захватов непосредственно перед ними в Единый государственный реестр незаконно вносилась информация о смене директоров предприятий, и напомнил, что по подобной схеме В.Купавцев действовал и 2 января 2019 года, когда также была предпринята попытка захватить глуховский элеватор. Силы охраны и полиции тогда не допустили этого, и по данному факту также было открыто криминальное производство, отметил И.Сташук.

ООО "Росток-Холдинг", созданное в 2010 году, является вертикально-интегрированной агропромышленной группой. Специализируется на выращивании и реализации зерновых культур, производстве, переработке и продаже молочной продукции, зернотрейдинге.

В его состав входят пять животноводческих ферм, три элеваторных комплекса мощностью хранения 104 тыс. тонн, торговые компании. Земельный банк группы составляет около 60 тыс. га. Собственники агрохолдинга – Виктор Купавцев и Виктор Кияновский.

Как сообщалось, Харьковский районный суд 30 ноября 2018 года принял решение о наложении ареста на имущество "Росток-Холдинга" и передаче в управление АРМА корпоративных прав всех предприятий, входящих в группу "Росток Холдинг", а также самой компании ООО "Росток-Холдинг".

Нацагентство на конкурсной основе избрало управляющего арестованным имуществом – агрохолдинг I&U и 29 декабря временно отстранило от занимаемых должностей руководителей и подписантов всех предприятий "Росток Холдинг", назначив вместо них новых, тогда как собственники агрохолодинга сочли такие действия незаконными.

Из-за продолжающегося конфликта предприятия агрохолдинга испытывают проблему с выплатой зарплаты сотрудникам и арендной плату по пайям, а также оплатой налогов в государственный и местные бюджеты.

По данным юриста фирмы Kinstellar Константина Ликарчука, конфликт вокруг предприятий группы связан с расследованием в отношении бенефициаров компании, которых подозревают в незаконном завладении средствами Якова Грибова (украинский бизнесмен, сооснователь компании Nemiroff).