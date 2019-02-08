Народный банк Китая создал новое бюро для улучшения финрегулирования

Народный банк Китая (НБК) создал новую структуру по надзору и устранению финансовых рисков в рамках реструктуризации департаментов, сообщила Комиссия по реформам государственного сектора.

Китайский ЦБ учредил бюро макропруденциального надзора, которое будет разрабатывать правила, мониторить и регулировать системные финансовые риски, проводить оценки финансовых учреждений. Также оно будет выступать консультантом в валютных вопросах, включая конвертируемость юаня.

Новая структура возьмет на себя часть функций отдела денежно-кредитной политики, который был распущен, пишет South China Morning Post.

Кроме того, НБК создаст национальную базу финансовых данных.