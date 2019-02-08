Экономика

11:48 08.02.2019

Народный банк Китая создал новое бюро для улучшения финрегулирования

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Народный банк Китая создал новое бюро для улучшения финрегулирования

Народный банк Китая (НБК) создал новую структуру по надзору и устранению финансовых рисков в рамках реструктуризации департаментов, сообщила Комиссия по реформам государственного сектора.

Китайский ЦБ учредил бюро макропруденциального надзора, которое будет разрабатывать правила, мониторить и регулировать системные финансовые риски, проводить оценки финансовых учреждений. Также оно будет выступать консультантом в валютных вопросах, включая конвертируемость юаня.

Новая структура возьмет на себя часть функций отдела денежно-кредитной политики, который был распущен, пишет South China Morning Post.

Кроме того, НБК создаст национальную базу финансовых данных.

Теги: #риски #банк #китай #нбк
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