ГИУ начала процедуру приобретения жилья для передачи его спасателям и полицейским в финлизинг

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) начало процедуру приобретения жилья для передачи его полицейским и спасателям в финансовый лизинг.

"5 февраля в Государственном ипотечном учреждении состоялось заседание Комиссии по отбору проектов жилого строительства для обеспечения жильем полицейских и лиц рядового начальственного состава службы гражданской защиты", – сообщила пресс-служба ГИУ.

Согласно сообщению, на заседании был утвержден состав комиссии, а также рассмотрены процедурные вопросы ее работы, утверждены типовые формы документов, необходимые для участия в конкурсах по приобретению жилья.

Как сообщалось, в ноябре-2018 Кабинет министров Украины предусмотрел возможность обеспечение жильем спасателей и полицейских на основании финансового лизинга.

Распределение платежа будет выглядеть так: государство 100% будет оплачивать расходы на обслуживание договора лизинга, а также до 40% лизингового платежа. Сумма компенсации будет зависеть от стажа и состава семьи. Срок лизинга - не больше 20 лет с возможностью досрочного погашения.

Расчет ежемесячной выплаты не будет превышать 25% денежного обеспечения сотрудника.

В случае смерти служащего государство покроет весь ипотечный договор.

На реализацию этого проекта направлено 2 млрд грн.