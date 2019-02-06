Экономика

18:22 06.02.2019

Цены на нефть растут после данных о запасах в США, Brent на уровне $62,43 за баррель

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Цены на нефть растут после данных о запасах в США, Brent на уровне $62,43 за баррель

 Цены на нефть растут в среду на фоне резкого увеличения волатильности торгов после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей за прошедшую неделю.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 кв выросли на $0,45 (0,73%) - до $62,43 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,35 (0,65%) - до $54,01 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,26 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали увеличения на 3,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,44 млн баррелей.

Резервы бензина в США повысились на 513 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,26 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики прогнозировали повышение запасов как бензина, так и дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам четвертой недели подряд.

США увеличили импорт нефти на 63 млн б/с (0,9%) по сравнению с предыдущей неделей. Импорт нефти из Саудовской Аравии увеличился с минимального с октября 2017 года уровня, отмеченного неделей ранее, тогда как импорт нефти из Венесуэлы упал до минимума с августа.

Теги: #цены #нефть
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