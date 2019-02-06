Курс биткойна опустился ниже $3400 впервые с конца января

Курс биткойна опустился в среду ниже отметки $3400 впервые с конца января, сообщает MarketWatch.

Криптовалюта торгуется в районе $3391,33, что на 1,7% ниже уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk. При этом в ходе торгов падение курса доходило до $3355,1.

"Биткойн продолжает дремать возле минимумов, - отмечает Яни Зиединс из блога Cracked Market. - Покупателей, которые хотят купить на падении, не впечатляют эти цены. Но более вероятно, что таких покупателей просто не осталось".

По его мнению, все, кто хотел купить биткойны, уже сделали это. Покупателей не осталось, "вот почему эта криптовалюта настолько безжизненна", цитирует эксперта издание MarketWatch. "Без прихода новых денег можно ожидать дальнейшего снижения курса", - прогнозирует он.

Курсы других криптовалют также снижаются в среду, в том числе Ether подешевела на 4,5%, Litecoin - на 4,9%.

В целом капитализация рынка криптовалют с пика текущего года сократилась более чем на $25 млрд - до $111,4 млрд со $138 млрд.

Котировки февральских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE в среду снижаются на 1,8%, фьючерсов на февраль на CME - на 1,8%.