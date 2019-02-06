Вступление в силу закона о валюте предполагает снятие более 20 ограничений - НБУ

Вступление с 7 февраля 2019 года в силу закона "О валюте и валютных операциях" предполагает введение в действие более 20 послаблений на валютном рынке, сообщается в пресс-релизе Национального банка Украины (НБУ).

Законом, в частности, предусмотрено продление вдвое предельного срока осуществления расчетов по экспортно-импортным операциям – до 365 дней, отмена санкций (в виде прекращения внешнеэкономической деятельности) за нарушение сроков расчета и отмена валютного надзора по экспортно-импортным операциям на сумму до 150 тыс. грн.

Помимо этого, будут отменены индивидуальные лицензии на валютные операции для перечисления средств за границу, которые заменит система электронных лимитов (2 млн евро в год для юрлиц и 50 тыс. евро в год для физлиц), и повышен лимит на перечисление инвалюты за границу без открытия счета для физлиц – до 150 тыс. грн в год с 15 тыс. грн.

Между тем замглавы НБУ Олег Чурий на пресс-конференции в Киеве в среду добавил, что лимит на перечисление средств за границу для физлиц постепенно будет повышаться.

Со вступлением закона в силу будет также разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами (в рамках лимита покупки наличной валюты в 150 тыс. грн в день). В то же время перечисление средств в инвалюте между физлицами (кроме родственников) по-прежнему останется под запретом.

"Согласно Конституции, единственным платежным средством в Украине является национальная валюта. Мы разрешаем перечисление иностранной валюты родственникам. С этим нет проблем. Однако если перечисление будет просто между гражданами, то мы прекрасно понимаем, что такое перечисление будет расчетом за товары и услуги. Мы не имеем желания снимать это ограничение, думаю, оно будет постоянным", - отметил замглавы НБУ.

Помимо этого, снимается необходимость регистрации внешних заимствований и ограничение на их досрочное погашение; юрлицам-резидентам разрешается свободное использование счетов в зарубежных банках (кроме перечисления средств на такие счета) и, наоборот, – нерезидентам разрешается открывать в Украине счета и осуществлять операции по таким счетам.

По словам О.Чурия, много послаблений предусмотрено также в части хеджирования валютных рисков.

"Сегодня действует система плавающего курсообразования. Соответственно, бизнесу и населению важно иметь возможность хеджировать валютные риски. Мы разрешили хеджирование валютных рисков по долговым операциям (раньше допускалось только по экспортно-импортным операциям) и разрешили хеджировать через беспоставочные форварды (деривативы)", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня 2018 года приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте и валютных операциях". Президент Петр Порошенко подписал документ 4 июля.

Закон позволяет ускорить валютную либерализацию, предполагает концептуально новый подход к системе валютного регулирования и надзора - "разрешено все, что прямо не запрещено". Документ призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим валютный рынок, является декрет Кабмина "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года.