Кабмин уволил Мартынюка и назначил и.о. министра агрополитики Трофимцеву

Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка и назначил и.о. министра заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.

"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду.