Экономика

13:05 06.02.2019

Кабмин уволил Мартынюка и назначил и.о. министра агрополитики Трофимцеву

1 мин читать
Кабмин уволил Мартынюка и назначил и.о. министра агрополитики Трофимцеву

Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка и назначил и.о. министра заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.

"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду.

Теги: #минагрополитики #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:43 06.02.2019
Кабмин прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией

Кабмин прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией

11:31 06.02.2019
Microsoft в Украине получил нового руководителя

Microsoft в Украине получил нового руководителя

15:49 05.02.2019
Кабмин обжалует решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра

Кабмин обжалует решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра

15:23 05.02.2019
Кабмин обеспокоен решением суда об отстранении Супрун и будет добиваться его отмены – заявление

Кабмин обеспокоен решением суда об отстранении Супрун и будет добиваться его отмены – заявление

14:48 05.02.2019
Кабмин будет отстаивать Супрун во главе Минздрава, в Раде нет голосов для назначения министра - нардеп Денисенко

Кабмин будет отстаивать Супрун во главе Минздрава, в Раде нет голосов для назначения министра - нардеп Денисенко

12:14 05.02.2019
Минздрав предлагает Кабмину создать новый медуниверситет путем слияния Нацмедуниверситета им.Богомольца и Нацмузея медицины

Минздрав предлагает Кабмину создать новый медуниверситет путем слияния Нацмедуниверситета им.Богомольца и Нацмузея медицины

14:15 31.01.2019
Правительство выделило 450 млн грн на оплату госшахтами потребляемой э/э

Правительство выделило 450 млн грн на оплату госшахтами потребляемой э/э

13:30 30.01.2019
Кабмин может выделить 450 млн грн на оплату госшахтами потребляемой электроэнергии

Кабмин может выделить 450 млн грн на оплату госшахтами потребляемой электроэнергии

13:22 30.01.2019
Кабмин понизил нормы потребления газа и обязал "Нафтогаз" предусмотреть расходы на установку счетчиков

Кабмин понизил нормы потребления газа и обязал "Нафтогаз" предусмотреть расходы на установку счетчиков

12:03 30.01.2019
Украина вышла из соглашения с СНГ об общих условиях поставок товаров

Украина вышла из соглашения с СНГ об общих условиях поставок товаров

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ с 1 марта снижает норму обязательной продажи экспортной выручки до 30% с 50%

Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу с/х земли

Порошенко подписал закон об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов

Платежный баланс Украины в 2018 году сведен с профицитом $2,9 млрд

Порошенко подписал закон о прямых закупках Минобороны импортной военной продукции

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС может расширить квоты на украинское мясо – УАК

"Укрэнерго" перешло под управление Минфина

НБУ разрешил репатриацию дивидендов за 2018г - замглавы Чурий

"Эпицентр К" построил в Киевской области завод керамической плитки стоимостью 3 млрд грн

НБУ с 1 марта снижает норму обязательной продажи экспортной выручки до 30% с 50%

Toyota ухудшила прогноз годовой прибыли, результаты за III финквартал были слабее ожиданий

Нефть стабильна после снижения накануне, Brent торгуется у $62 за баррель

НБУ объясняет тренд на укрепление гривни стабильными поступлениями экспортной выручки и приходом нерезидентов в ОВГЗ

Еврокомиссия выделяет 5 млн евро для гуманитарной помощи Венесуэле

Инвестиции в реконструкцию аэропорта "Винница" составят 1 млрд грн, первый рейс запланирован на конец 2019 г. – Госагентство инфраструктурных проектов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА