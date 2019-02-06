Экономика

11:41 06.02.2019

НБУ разрешил репатриацию дивидендов за 2018г - замглавы Чурий

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НБУ разрешил репатриацию дивидендов за 2018г - замглавы Чурий

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил компаниям и банкам с иностранными инвестициями репатриировать дивиденды за 2018 год, сообщил замглавы центробанка Олег Чурий.

"Мы разрешили репатриацию дивидендов за 2018 год. На сегодня у нас пока действует так называемый "ежемесячный лимит" в EUR7 млн. Теперь (в рамках этого лимита - ИФ) можно будет репатриировать за все годы", сказал он во время пресс-конференции в Киеве в среду.

В то же время О.Чурий добавил, что центробанк планирует повысить этот лимит до EUR10 млн, а в дальнейшем - и полную его отмену.

В то же время он не уточнил временной горизонт принятия таких решений.

Теги: #нацбанк #репатриация #дивиденды #чурий
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