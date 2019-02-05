Аэропорт "Одесса" завершит реконструкцию, может запустить рейсы двух лоукост-компаний до конца года

Международный аэропорт "Одесса" в 2019 году может начать обслуживание рейсов двух крупнейших лоукост-авиакомпаний, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Насколько мне известно, Одесский аэропорт сейчас практически на финальной стадии переговоров с двумя крупнейшими лоукост-авиакомпаниями. В этом году они должны начать полеты", - сказал он.

Как отметил министр, несмотря на то, что Одесский аэропорт - не государственная, а коммунально-частная компания, Мининфраструктуры всячески содействует ему, выступает в качестве советника.

Помимо этого, он сообщил, что реконструкция аэропорта "Одесса" завершится во второй половине 2019 года.

"В 2018 году на реконструкцию аэропорта "Одесса" было выделено 757 млн грн. Общая стоимость реконструкции - 1,68 млрд грн. Для завершения необходимо профинансировать 368,9 млн грн, которые будут выделены в этом году", - отметил В.Омелян.

По его словам, после введения в эксплуатацию аэропорт сможет обслуживать 3,5 млн пассажиров в течение двух лет.

В свою очередь, руководитель Государственного агентства инфраструктурных проектов Николай Божко сообщил, что вскоре аэропорт "Одесса" станет всепогодным, будет полноценно функционировать в режиме 24/7 при всех погодных условиях, за исключением тех, что могут воспрепятствовать совершать посадки воздушным судам. По его словам, соответствующее оборудование уже монтируется.

Как сообщалось, в июле 2018 года Кабмин принял решение направить 253 млн грн на строительство взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту "Одесса".