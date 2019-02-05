"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен обновить разрешения на выбросы от метпроизводства и шахтоуправления

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) провел общественные слушания о намерении получить разрешение на выбросы в атмосферу от стационарных источников промплощадки № 1 метпроизводства и шахтоуправления по подземной добыче руды.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, слушания прошли с участием общественных экологических организаций, депутатов горсовета, заинтересованных жителей города, а также специалистов предприятия и научно-исследовательского института по промышленной и санитарной очистке газов ("УкрНИИОГаз").

При этом отмечается, что по шахтоуправлению действующие на сегодня разрешения на выбросы предприятие получило 5 лет назад – в 2014 году. В апреле 2019 года срок их действия истекает. Согласно этим разрешениям, АМКР необходимо было реконструировать газоочистные установки (ГОУ), чтобы достичь норматива по предельно допустимым выбросам.

"Данные обязательства предприятием выполнены в полном объеме: реконструированы 4 ГОУ и построены 3 централизованные аспирационные установки. В частности, неэффективные пылеочистные циклоны "Сиот" заменены на современные СЦН-40. На каждой газоочистке установлена автоматизированная система экологического мониторинга. Инвестиции составили свыше 27 млн грн. На сегодняшний день все 15 газоочистных установок шахтоуправления соответствуют госстандартам", - заверяют в компании.

По метпроизводству компания представила отчет об основных стационарных источниках выбросов с учетом объектов нового строительства и реконструкции (новые машины непрерывного литья заготовок, мелкосортный стан № 250-4, межцеховые газопроводы коксового, доменного и природного газов и др.). Внедрение инвестиционных проектов направлено на достижение государственных стандартов и поэтапное снижение нагрузки на санитарно-защитную зону.

"Последнее разрешение на выбросы по промплощадке № 1 метпроизводства было получено 28 декабря 2016 года. Все обязательства по нему предприятием соблюдены. За этот период выполнено: досрочно – реконструкция газоочистки за вращающейся печью №2 обжигово-известкового цеха, строительство ГОУ за конвертером № 4 с дожигом СО на факеле конвертерного цеха. Кроме того, усовершенствована технология производства стали на двухванном сталеплавильном агрегате № 6 с минимизацией неорганизованных выбросов, а также реконструированы две ГОУ от установок приготовления мертеля и бегунов сухого помола № 1 ремонтного производства", - констатируется в пресс-релизе.

Также сообщается, что после обсуждения и открытого диалога с общественностью АМКР готов передать всю необходимую документацию в Министерство экологии и природных ресурсов Украины для получения разрешения на выбросы от метпроизводства и шахтоуправления в соответствии с требованиями законодательства.

В приведенной компанией справке отмечается, что за предыдущие 13 лет – с 2006 по 2018гг – "ArcelorMittal Кривой Рог" инвестировал в экологию 6,2 млрд грн.

Как сообщалось, "ArcelorMittal Кривой Рог" планировал в 2018 году произвести минимум 5,7 млн тонн готового проката, 6,5 млн тонн стали, 10 млн тонн концентрата.

Согласно экспертным оценкам, в 2018 году предприятие сократило выпуск проката на 18,3% по сравнению с 2017 годом - до 4,197 млн тонн, стали - на 18%, до 4,764 млн тонн, чугуна на 17,2%, до 4,622 млн тонн. Выпуск агломерата упал на 18,1%, до 8,6 млн тонн, но возрос товарной железной руды - на 21,8%, до 923 тыс. тонн, железорудного концентрата - на 2,1%, до 9,326 млн тонн, кокса - на 12,6%, до 2,714 млн тонн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.