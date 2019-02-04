Экономика

17:52 04.02.2019

У "Укртелекома" в 2018г украли почти 3 тыс. км медного кабеля

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У "Укртелекома" в 2018г украли почти 3 тыс. км медного кабеля

 Злоумышленники украли у "Укртелекома" почти 3 тыс. км медного кабеля в 2018 году, сообщается на сайте компании.

"В течение прошлого года воры украли почти 3 тыс. км кабеля "Укртелекома", то есть в среднем ежедневно воровали по 7,6 км или 5,3 м медного кабеля ежеминутно", - говорится в сообщении.

В целом по стране в 2018 году за противоправное посягательство на телекоммуникационное оборудование компании было возбуждено более 20 тыс. производств. За совершенные преступления и задержаны 1,700 тыс. чел.

Как отмечают в "Укртелекоме", подавляющему большинству злоумышленников было предъявлено подозрение в совершении обычной кражи (ст. 185 УПК Украины), что несколько смягчает строгость наказания.

"Возможно, это и стало причиной того, что многие из задержанных достаточно быстро отбывали наказание (или несли только админответственность) и прибегали к совершению повторных преступлений. Достоверно известно, что более 30% всего восстановленного "Укртелекомом" кабеля снова похищается", - подчеркивает оператор.

Статистика оператора свидетельствует, что в 2018 году воры были наиболее активными в Киеве: количество краж медного кабеля за год выросло на 70%, при этом за девять месяцев рост составил почти 90%.

Как сообщалось, в августе 2018 года "Укртелеком" начал пилотный проект по внедрению конвергентных услуг, объединяющих сети фиксированной и мобильной связи, для восстановления услуг телефонии после хищения кабеля.

За 2017 год на сети "Укртелекома" было зафиксировано 20,885 тыс. случаев краж и повреждения кабеля (и другого имущества кабельных линий связи).

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине.

Теги: #кабель #укртелеком
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