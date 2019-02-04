Fitch подтвердило рейтинги "ДТЭК Энерго" и ожидает их повышения после реструктуризации обязательств компании

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило холдинговой структуре "ДТЭК Энерго" - DTEK Energy B.V. (Нидерланды) долгосрочный и краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне "RD" (ограниченный дефолт – ИФ), сообщается в пресс-релизе агентства.

Помимо этого Fitch подтвердило рейтинг евробондов холдинга на уровне "С" с рейтингом восстановления активов "RR4" (оцениваемый уровень восстановления - 50%).

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Согласно документу, рейтинговое действие отражает продолжающиеся переговоры относительно реструктуризации остатка нереструктуризированных обязательств (около 11% долга к концу 2018 года).

"Как только реструктуризация будет завершена, указанные рейтинги, скорее всего, будут повышены до уровня "В-", что будет отражать структуру капитала и бизнес-риски компании после реструктуризации долгов", - отмечено в пресс-релизе.