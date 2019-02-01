Экономика

14:12 01.02.2019

Altria прогнозирует дальнейшее падение продаж сигарет, делает ставку на электронные устройства

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Altria прогнозирует дальнейшее падение продаж сигарет, делает ставку на электронные устройства

Американская табачная компания Altria Group Inc. сообщила о более быстром, чем ожидалось, сокращении продаж сигарет в США, что говорит в пользу сохранения крупных инвестиций в выпуск электронных сигарет.

Продажи сигарет продолжат снижаться быстрее, чем раньше, поскольку все больше курильщиков переключается на электронные сигареты, заявил главный исполнительный директор Altria Говард Уиллард.

В декабре прошлого года Altria сообщила об инвестициях в размере $12,8 млрд в производителя вейп-устройств Juul Labs Inc., и этот шаг, как ожидается, позволит компании "поддержать и даже ускорить внедрение альтернативных негорючих продуктов".

Altria сократила продажи сигарет в США в 2018 году на 4,5%, более резко, чем ожидалось. Продажи ключевого бренда - Marlboro - упали на 5,2%. Тем временем, продажи электронных сигарет выросли на 35%.

Согласно прогнозу компании, в текущем году продажи сигарет в США уменьшатся на 3,5-5% и будут падать темпами в 4-5% вплоть до 2023 года.

Реализация электронных сигарет, как ожидается, будет увеличиваться на 15-20% в год, заявил Г.Уиллард.

Теги: #табак #продажи #altria #сигареты
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