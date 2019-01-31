Экономика

18:18 31.01.2019

НКРЭКУ с 1 февраля повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала" на 11,4%

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НКРЭКУ с 1 февраля повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала" на 11,4%

 Национальная комиссия осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 февраля 2019 года повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для ЧАО "Киевводоканал" на 11,4% – до 20,376 грн (с ПДВ 3,396 грн) за 1 куб м.

Согласно тексту постановления НКРЭКУ, обнародованному в правительственной газете "Урядовый курьер" 31 января, соответствующее решение принято на заседании комиссии 25 января.

Тариф на услуги централизованной поставки холодной воды, водоотвода с использованием внутридомовых систем установлен на уровне 21,756 грн (в том числе ПДВ 3,626 грн), что на 11% выше тарифов, действующих до 1 февраля.

Теги: #киевводоканал #нкрэку #тарифы
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