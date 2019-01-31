Экономика

15:58 31.01.2019

Совет ОРЭ прекратил действие договора между членами энергорынка, избрал новый состав

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Совет ОРЭ прекратил действие договора между членами энергорынка, избрал новый состав

Совет оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) Украины прекратил действие договора между членами энергорынка (ДЧОРЭ) и избрал новый состав Совета ОРЭ.

Такое решение было принято на годовом собрании членов ОРЭ в четверг.

В частности, от класса производителей в Совет вошли Константин Запайщиков (НАЭК "Энергоатом"), Борис Лисовой ("ДТЭК Востокэнерго"), Игорь Сирота (ПАО "Укргидроэнерго"), Дмитрий Маляр ("ДТЭК Днипроэнерго"), Ярослав Помилуйко (ОАО "Центрэнерго").

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От поставщиков избраны Игорь Судак (АО "Ривнеоблэнерго"), Ирина Протопопова ("ДТЭК Днепровские электросети"), Александр Сагура (АО "Прикарпаттяоблэнерго"), Олег Козачук (АО "Хмельницкоблэнерго"), Екатерина Березовская ("ДТЭК Донецкие электросети").

Действие ДЧОРЭ было прекращено во исполнение закона "О рынке э/э" (от 13 апреля 2017 года), в соответствие с которым с 1 января 2019 года введены новые правила на розничном рынке э/э (энергоснабжающие компании разделены на поставщиков и операторов сетей, отменены дифтарифы для небытовых потребителей, изменен принцип формирования цены на э/э).

"В январе рынок работает по прогнозной оптовой цене. Поставщики пока не ощутили преимуществ оплаты э/э по почасовым ценам", - сказала в ходе собрания генеральный директор директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец, при этом выразив надежду, что в следующем месяце механизм расчета цен изменится должным образом.

На сегодня госпредприятие "Энергорынок" не располагает исчерпывающими данными об объемах отпуска э/э всем потребителям в январе, в результате чего не может рассчитывать цену э/э в режиме реального времени.

И.о. председателя парламентского комитета по ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности Александр Домбровский, в свою очередь, выразил обеспокоенность тем, что с апреля 2018 года Координационный совет по вопросам проведения реформ в топливно-энергетическом комплексе так и не начал работу. Эту проблему комитет обсуждал с руководством Кабинета министров.

Согласно данным Совета ОРЭ, по состоянию на конец года насчитывалось 867 членов энергорынка.

Как сообщил директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк, в 2018 году заключено 570 договоров купли-продажи с производителями сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. Из них 252 договора – предварительные. При этом 24 контрагента уже завершили строительство своих мощностей и заключили полноценный договор с "Энергорынком".

Как сообщалось, на июль 2019 года намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э". Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутреннесуточного рынка. "Энергорынок" в течение шести месяцев обязан выделить филиалы (Гарантированный покупатель и Оператор рынка), которые в течение двух лет с момента принятия закона должны быть преобразованы в отдельные предприятия.

Теги: #совет #электроэнергия #договор #орэ
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