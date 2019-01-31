Экономика

10:18 31.01.2019

Индексы США завершили торги в среду на максимуме за 2 месяца

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Американские фондовые индексы в среду выросли до максимальных отметок с начала декабря благодаря хорошей финансовой отчетности ряда крупных компаний, а также на итогах первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом значение Dow Jones Industrial Average превзошло отметку в 25 тыс. пунктов впервые за последний месяц, отмечает MarketWatch.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, что совпало с ожиданиями. При этом из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, при этом ЦБ подчеркнул необходимость проявить терпение. Кроме того, ФРС может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе.

Это было позитивно воспринято участниками фондового рынка.

Теги: #биржи #сша #индексы
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