ФРС сохранила процентные ставки, пообещала проявить терпение

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 29-30 января сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, при этом Федрезерв подчеркнул необходимость проявить терпение.

Американский ЦБ может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе с учетом изменений экономических и финансовых условий, отмечается в отдельном документе. "Комитет намеревается продолжать реализацию денежно-кредитной политики в режиме, при котором достаточное предложение резервов обеспечивает осуществление контроля над процентной ставкой по федеральным кредитным средствам и другими краткосрочными процентными ставками преимущественно через фиксирование регулируемых Федеральным резервом ставок, при этом активное управление предложением резервов не требуется", - говорится в нем.