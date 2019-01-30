"Нафтогаз" готов устанавливать счетчики газа после заключения контракта с потребителем

НАК "Нафтогаз Украины" во исполнение решения Кабинета министров готов обеспечить домохозяйства приборами учета газа за свой счет при условии подписания с потребителем контракта, сообщил глава правления группы Андрей Коболев.

"Нафтогаз" поддерживает эту инициативу, но нам нужен прямой контракт с потребителем, с тем человеком, который хочет поставить счетчик", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.

По словам главы правления, соответствующий договор может подписать созданная в структуре группы газопоставляющая компания.

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Как отметил А.Коболев, оптимальным решением поиска источника средств для этих целей является ослабление дивидендной нагрузки на компанию. При этом он добавил, что эта программа должна быть предусмотрена в финансовом плане "Нафтогаза".

"Одного источника недостаточно. Поскольку это отношения между облгазом и потребителем, нам нужен контракт с кем-либо из них. С облгазом это невозможно – они против, с потребителем – мы с удовольствием возьмем этого потребителя, сделаем его своим потребителем и будем ставить счетчики", - пояснил глава НАК.

По его оценке, количество абонентов, которые на сегодня не располагают приборами учета потребления газа, составляет около 3 млн.

Розничную стоимость счетчика компания оценивает в 1,2-1,3 тыс. грн.

В то же время А.Коболев выразил опасение, что решение Кабмина, которым пересмотрены нормы потребления газа для потребителей, не имеющих счетчиков, и обязательства НАК обеспечить домохозяйства счетчиками, может быть оспорено облгазами.