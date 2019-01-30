Экономика

18:03 30.01.2019

"Нафтогаз" готов устанавливать счетчики газа после заключения контракта с потребителем

2 мин читать
"Нафтогаз" готов устанавливать счетчики газа после заключения контракта с потребителем

НАК "Нафтогаз Украины" во исполнение решения Кабинета министров готов обеспечить домохозяйства приборами учета газа за свой счет при условии подписания с потребителем контракта, сообщил глава правления группы Андрей Коболев.

"Нафтогаз" поддерживает эту инициативу, но нам нужен прямой контракт с потребителем, с тем человеком, который хочет поставить счетчик", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.

По словам главы правления, соответствующий договор может подписать созданная в структуре группы газопоставляющая компания.

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

Как отметил А.Коболев, оптимальным решением поиска источника средств для этих целей является ослабление дивидендной нагрузки на компанию. При этом он добавил, что эта программа должна быть предусмотрена в финансовом плане "Нафтогаза".

"Одного источника недостаточно. Поскольку это отношения между облгазом и потребителем, нам нужен контракт с кем-либо из них. С облгазом это невозможно – они против, с потребителем – мы с удовольствием возьмем этого потребителя, сделаем его своим потребителем и будем ставить счетчики", - пояснил глава НАК.

По его оценке, количество абонентов, которые на сегодня не располагают приборами учета потребления газа, составляет около 3 млн.

Розничную стоимость счетчика компания оценивает в 1,2-1,3 тыс. грн.

В то же время А.Коболев выразил опасение, что решение Кабмина, которым пересмотрены нормы потребления газа для потребителей, не имеющих счетчиков, и обязательства НАК обеспечить домохозяйства счетчиками, может быть оспорено облгазами.

Теги: #нафтогаз #газ #счетчики #коболев
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Установка счетчиков для бытовых потребителей может обойтись "Нафтогазу" приблизительно в 2,5 млрд грн – Насалик

Кабмин понизил нормы потребления газа и обязал "Нафтогаз" предусмотреть расходы на установку счетчиков

Правительство вернет пониженные нормы потребления газа, платить по повышенным нормам не нужно

Кабмин порекомендует "Нафтогазу" обеспечить установку счетчиков домохозяйствам за счет НАК

Стокгольмский арбитраж начал первое заседание по второму спору между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Украинские газовые трейдеры готовятся к тестированию экспорта газа в Европу

Украина с начала отопительного сезона сократила запасы в ПХГ почти на треть

"Нафтогаз Украины" в начале февраля представит на обсуждение план анбандлинга с концессией

Депутат Черновол предлагает разрешить продажу долгов газсбытов, тепловиков и промышленности перед "Нафтогазом" на Prozorro

Запасов газа хватит для прохождения зимы – глава "Нафтогаз Украины"

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нефть ускорили рост на данных о запасах в США, Brent на уровне $62,21 за баррель

Минрегион разрешит проектировать кухни-ниши в многокомнатных квартирах

Украина намерена стимулировать сортировку и сжигание отходов - Концепция энергетической утилизации мусора в Украине

Международная сеть АЗК Avia в партнерстве с Wexler Group выходит на рынок Украины

Boeing получил рекордную выручку в IV квартале и 2018 г., дал сильный прогноз на 2019 г

"Укртатнафта" возобновила отгрузку авиатоплива

Bosch вложит 4 млрд евро в создание технологии беспилотных автомобилей

Крупные инвесторы ожидают роста украинской экономики и увеличения прибыли в 2019 году – Horizon Capital

ДТЭК примет участие в аукционах на новые нефтегазовые месторождения

Кабмин может выделить 450 млн грн на оплату госшахтами потребляемой электроэнергии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА