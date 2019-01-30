Boeing получил рекордную выручку в IV квартале и 2018 г., дал сильный прогноз на 2019 г

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, увеличил чистую прибыль и выручку по итогам четвертого квартала 2018 года больше ожиданий и дал сильный прогноз на 2019 год.

По итогам 2018 года выручка Boeing превысила $100 млрд впервые за 102 года существования корпорации.

Акции компании в среду дорожают на 6,6% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке, могут достичь максимума с октября после начала основной сессии.

Как говорится в отчетности Boeing, чистая прибыль в октябре-декабре повысилась на 3% - до $3,42 млрд, или $5,93 на акцию, с $3,32 млрд, или $5,49 на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль в минувшем квартале поднялась с $5,07 до $5,48 на акцию.

Квартальная выручка повысилась на 14%, до рекорда - $29,34 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль в размере $4,57 на акцию при выручке в $26,86 млрд.

Выручка подразделения Boeing Commercial Airplanes в октябре-декабре выросла на 12% - до $17,31 млрд, оказавшись немного лучше прогнозов ($17,12 млрд). За квартал Boeing поставил клиентам 238 гражданских самолетов коммерческого назначения, на 14% больше, чем годом ранее.

В 2018 году поставки самолетов выросли на 6%, до 806 единиц, выручка Boeing Commercial Airplanes - на 5%, до $60,7 млрд.

Портфель заказов этого подразделения насчитывает 5,9 тыс. самолетов оценочной стоимостью $412 млрд.

При этом подразделение военной и космической техники увеличило выручку в IV квартале на 16%, до $6,11 млрд, вместо ожидавшегося повышения до $5,6 млрд.

В сегменте услуг выручка подскочила на 29%, до $4,89 млрд, при ожидавшихся $4,12 млрд.

Скорректированная прибыль Boeing в 2019 году, по оценкам самой компании, составит от $19,9 до $20,1 на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков был существенно ниже - $18,44 на акцию.

Кроме того, Boeing рассчитывает на рост продаж во всех сегментах с увеличением общего показателя выручки до диапазона $109,5-111,5 млрд (консенсус $107,3 млрд), а также на повышение операционного денежного потока до $17,5 млрд.

Boeing улучшил оценку скорректированной прибыли на акцию на 2018 год с $14,30-14,50 до $14,90-15,10. Прогноз годовой выручки повышен с $97-99 млрд до $98-100 млрд.

C начала 2019 года капитализация компании повысилась на 3%, до $207,2 млрд.