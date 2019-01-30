Экономика

12:51 30.01.2019

"Киевстар" совместно с Wargaming запустили спецтариф для фанатов World of Tanks

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"Киевстар" совместно с Wargaming запустили спецтариф для фанатов World of Tanks

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" совместно с одним из крупнейших мировых разработчиков и издателей компьютерных игр компанией Wargaming запустила новый тарифный план "Киевстар" все вместе Игровой".

"Оплачивая 300 грн в месяц абоненты "Киевстар" получат премиум-аккаунт в игре World of Tanks, позволяющий быстрее развиваться также и в других проектах Wargaming: World of Warships и World of Warplanes; эксклюзивный игровой танк 8 уровня и обученный на 100% экипаж танка", - отмечается в сообщении оператора.

В состав тарифа также входят безлимитный мобильный интернет, неограниченные звонки внутри сети "Киевстар" и 300 минут на номера других мобильных операторов; услуга "Домашний Интернет" на скорости до 100 Мбит/с, а также пакет Light для Kyivstar Gо TV без дополнительной платы и тарификации интернета.

"Украина стала третьей страной, на территории которой мы запускаем подобный продукт. Мы планируем масштабную рекламную кампанию в его поддержку с привлечением крупных танковых блогеров, а также проведение внутриигровых ивентов с созданием офлайн-мероприятий для привлечения новой аудитории. Это позволит нашим компаниям выйти на новый уровень сотрудничества и сделать наш продукт популярным среди абонентов-игроков", — отметил глава направления телеком-проектов издательского подразделения Wargaming Алексей Олехнович.

World of Tanks — популярная многопользовательская онлайн-игра, насчитывающая 160 миллионов зарегистрированных игроков, из них более 11 миллионов — в Украине. 

Компания Wargaming, основанная в 1998 году — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников. Аудитория игр Wargaming охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,6 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 7,6 млн активных.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар #компьютерные_игры #тариф #wargaming
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