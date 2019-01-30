Экономика

12:49 30.01.2019

Сетевые компании являются одними из наиболее перспективных на рынке – глава ДТЭК

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Сетевые компании являются одними из наиболее перспективных на рынке – глава ДТЭК

 ДТЭК, крупнейший частный энергохолдинг Украины, считает сегмент энергорынка в виде дистрибуции сетевых компаний одним из наиболее перспективных на рынке, заявил генеральный директор энергохолдинга Максим Тимченко агентству "Интерфакс-Украина" в Давосе, комментируя объявленные планы по покупке "Киевобл-" и "Одессаоблэнерго".

"Будущее не только энергетики, но и экономики страны будет зависеть от того, на каком уровне будет развита инфраструктура, включая линии электропередач и сетевое оборудование. Вот здесь мы видим точку приложения своих инвестиций. И я убежден, что эти компании будут расти в стоимости", – сказал он в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука.

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Как сообщалось, в начале января 2019 года ДТЭК заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy. В этом же месяце "ДТЭК Нефтегаз" стала собственником 24,99% акций "Киевоблэнерго" и 16,773013% "Одессаоблэнерго".

М.Тимченко отметил, что сделка еще не закрыта. "У нас идет процесс. Когда мы получим все необходимые разрешения, тогда можно говорить, что сделка состоялась", – указал он, уточнив, что по завершении будут объявлены основные ее условия.

"Нефтегазовый бизнес достаточно прибыльный. Правильное инвестирование и нахождение верных решений позволяет нам за счет ресурсов "Нефтегаза" инвестировать в приобретение наших сетевых активов и активов, в которых мы видим будущие перспективы", – пояснил он появление "ДТЭК Нефтегаза" в числе акционеров указанных облэнерго.

По его словам, ДТЭК будет рассматривать возможности дополнительных приобретений в этом сегменте рынка, где государство уже заявило о планах приватизировать в этом году пять облэнерго. "Мы будем смотреть на возможности, которые появляются на рынке", – сказал гендиректор.

При этом он напомнил, что в отношении монопольного законодательства генерация и дистрибуция имеют существенные различия. "Сетевая компания изначально определена как природная монополия. Выстроена такая система контроля регулятора над естественными монополиями, что ни один из игроков не рискнет злоупотреблять монопольным положением", – пояснил М.Тимченко.

Говоря о текущем состоянии этого сегменте рынка, глава ДТЭК констатировал, что сегодня ЛЭП и оборудование сетевых компаний в стране недоинвестированы, уровень износа очень высок, что требует серьезного подхода и изменения ситуации. Он выразил уверенность, что "рано или поздно" будет изменена схема тарифообразования – внедрены принципы стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы).

"Я в это верю, потому что инвесторы должны иметь мотивацию снижать эксплуатационные расходы, активно инвестировать, развивать сети. Без изменения правил игры это будет невозможно. Жизнь показала, что сегодняшняя модель тарифообразования устаревшая: она не мотивирует много вкладывать, а как раз наоборот", – сказал М.Тимченко.

По его мнению, перед сетевыми компаниями стоят большие и интересные вызовы, в связи с цифровизацией, появлением распределенной генерации, возможностью домохозяйств устанавливать солнечные панели и системы хранения и внедрением в мире других новых технологий. "Во всех этих примерах ключевую роль играют распределительные сети, сетевая компания – насколько она подготовлена и готова отвечать требованиям новым технологий. Поэтому здесь мы видим большую перспективу. Я надеюсь, что реформа будет продолжена, и мы видим, как создавать дополнительную стоимость сетевых компаний", – заявил глава ДТЭК.

Он уточнил, что уже сегодня более 50% контактов сетевых компаний холдинга с потребителем происходят через интернет.

Комментируя первый этап реформы энергорынка, запущенный 1 января этого года, М.Тимченко отметил, что анбандлинг и возможность выбирать поставщика электроэнергии – это пример, когда конкуренция начинает появляться в секторе электроэнергии.

"Наверное, сегодня еще рано говорить, насколько успешно это произошло. Но важно, что это произошло – это уже чем-то успех. Важно, что есть реальная конкуренция: мы знаем по тем регионам, где мы работаем, что выходят новые компании и предлагают различные услуги и тарифные планы для потребителя", – сказал глава ДТЭК. Он добавил, что холдинг также пытается соответствовать новой рыночной конкурентной среде.

Говоря о дальнейших этапах реформы, М.Тимченко среди сложностей указал вопросы по сведению баланса в целом по стране – задаче, которая находится в руках государственных регуляторов и таких госкомпаний, как "Укрэнерго" и "Энергорынок". По его оценкам, с точки зрения вторичного законодательства очень много сделано и необходимо отдать должное регулятору, однако с точки зрения готовности системы еще остаются вопросы.

"Я надеюсь, что эти сложности будут временными и мы придем к системе, которая позволит каждому украинцу почувствовать, что у него есть право выбора, что он может требовать от поставщика качества и выбирать разные режимы потребления по тарифу", – заявил глава ДТЭК.

Теги: #давос #тимченко #дтэк
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