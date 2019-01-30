Экономика

11:58 30.01.2019

Правительство вернет пониженные нормы потребления газа, платить по повышенным нормам не нужно

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Правительство вернет пониженные нормы потребления газа, платить по повышенным нормам не нужно

Правительство вернет для потребителей без счетчиков пониженные нормы потребления газа, которые были отменены судебным решением в конце прошлого года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду.

"Мы возвращаемся к тем нормам – была 3,3 (куб. м газа на одного человека в месяц – ИФ) будет 3,29 – на 0,1 меньше. И таким образом, чтобы люди платили в соответствии со справедливым объемом, а не завышенным. Мы на поводу в этом вопросе ни у кого идти не будем. Эти нормы (пониженные – ИФ) сегодня будут утверждены", – сказал он.

В соответствии с этим оплачивать платежи, выставленные потребителям без счетчиков в январе, в соответствии с завышенными нормами не нужно.

Как сообщалось, Кассационный административный суд Верховного суда в конце ноября 2018 года отменил действие установленных постановлением (которое было принято с нарушением регламента) Кабмина №203 норм потребленияприродного газа для бытовых потребителей без счетчиков. Вместо них вступили в силу предыдущие (установленные постановлением правительства №619 от 8 июня 1996 года в редакции от 1 октября 2014 года), завышенные в два-три раза нормы.

Отмененным постановлением нормы потребления газа были установлены на уровне 3,3 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ; 5,4 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,5 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем. Постановлением №619 вновь вступившим в силу нормы, установлены на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека соответственно.

На основании разницы между этими нормами клиенты облгазсбытов в декабре 2018 года начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности. Однако в облгазах заявили, что сумма долга, начисленная за период действия заниженных, по их мнению, норм была приведена исключительно в информативных целях и не подлежит уплате. В то же время там подчеркнули, что последующие счета будут приходить уже с учетом повышенных норм.

Теги: #гройсман #нафтогаз #тарифы #кабмин #газ #нормы
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