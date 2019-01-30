Кабмин порекомендует "Нафтогазу" обеспечить установку счетчиков домохозяйствам за счет НАК

Кабинет министров Украины будет рекомендовать НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить домохозяйства приборами учета газа за счет госпредприятия, сообщил премьер-министр Владимр Гройсман в ходе заседания в среду.

"В том решении, которое мы сегодня примем, будет рекомендация "Нафтогазу Украины" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками", - сказал он.

По его словам, МЭРТ в финансовом плане НАК предусмотрит соответствующие средства.

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"Тогда мы будем точно знать, кто сколько производит газа, куда поставляет и сколько потребляет… Я хочу, чтобы в максимально сжатые сроки, насколько это возможно, в каждом домохозяйстве Украины был газовый счетчик за счет "Нафтогаза", а его расходы мы учтем в финансовом плане",- сказал премьер.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.

В НАК посчитали, что наличие большого количества обращений может поспособствовать оперативному принятию Кабинетом министров документа, направленного на разрешение ситуации, сложившейся вокруг норм потребления.

Как сообщалось, Кассационный административный суд Верховного суда в конце ноября 2018 года отменил действие установленных постановлением (которое было принято с нарушением регламента) Кабмина №203 норм потребления природного газа для бытовых потребителей без счетчиков. Вместо них вступили в силу предыдущие (установленные постановлением правительства №619 от 8 июня 1996 года в редакции от 1 октября 2014 года), завышенные в два-три раза нормы.

Отмененным постановлением нормы потребления газа были установлены на уровне 3,3 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ; 5,4 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,5 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем. Постановлением №619 вновь вступившим в силу нормы, установлены на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека соответственно.

На основании разницы между этими нормами клиенты облгазсбытов в декабре 2018 года начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности. Однако в облгазах заявили, что сумма долга, начисленная за период действия заниженных, по их мнению, норм была приведена исключительно в информативных целях и не подлежит уплате. В то же время там подчеркнули, что последующие счета будут приходить уже с учетом повышенных норм.