Экономика

09:35 30.01.2019

S&P 500 и Nasdaq снизились на фоне активной публикации отчетности американских компаний

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S&P 500 и Nasdaq снизились на фоне активной публикации отчетности американских компаний

Американские фондовые индексы во вторник завершили сессию без единой динамики на фоне большого потока квартальной отчетности, слабых данных о потребительском доверии, а также на ожиданиях большей ясности от Федеральной резервной системы (ФРС).

Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились, тогда как рост акций Pfizer и 3M поддержал положительную динамику Dow Jones Industrial Average.

Индекс доверия, рассчитываемый Conference Board, опустился в январе до 120,2 пункта - минимума с июля 2017 года. Значение индикатора за предыдущий месяц было пересмотрено со 128,1 на 126,6 пункта.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 124 пунктов с ранее указанного уровня.

Инвесторы и экономисты рассчитывают, что ФРС по итогам первого в этом году заседания подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок.

По оценкам экономистов, ФРС 30 января объявит о сохранении базовой процентной ставки в диапазоне от 2,25% до 2,50%.

Теги: #биржи #америка #акции
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