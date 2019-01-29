Британский ритейлер Tesco закроет около 10% своих магазинов

Крупнейшая розничная сеть в Великобритании Tesco Plc объявила об изменениях в бизнесе, которые должны привести к дальнейшему его упрощению.

Как сообщается в пресс-релизе компании, она намерена закрыть около 90 магазинов, в результате чего их останется порядка 700.

Это затронет примерно 9 тыс. сотрудников. Однако компания намерена перевести примерно половину из них на другие должности.

"Мы вносим изменения в наши британские магазины и штаб-квартиру, чтобы упростить то, что мы делаем и как мы это делаем, чтобы иметь возможность лучше удовлетворять потребности наших клиентов", - заявил главный исполнительный директор компании в Великобритании и Ирландии Джейсон Терри.

Вопреки сообщениям СМИ, опубликованным в прошедшие выходные, Tesco не планирует вносить существенных изменений в работу пекарен в этом году, отмечается в сообщении компании.