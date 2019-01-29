NBT хочет вложить в Украине EUR1 млрд в ВЭС, Scatec Solar – EUR180 млн в СЭС, а Norsk Solar – EUR9 млн

Инвестиции норвежской Scatec Solar в строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 150 МВт в Николаевской области составят EUR180 млн.

Рамочные соглашения по участию норвежских девелоперов в строительстве солнечных и ветряных электростанций в Украине были подписаны в ходе Украинско-норвежского бизнес-форума в Осло в понедельник.

Scatec Solar в ходе Форума подписала соглашение о покупке соответствующего проекта с украинской SM Invest & Construction.

Нидерландской SM Invest & Construction B.V., которой владеет украинец Роман Соцкий, принадлежит ООО "Прогресова Солар Б.В." и ряд других компаний в Николаевской области. Р.Соцкий и Олег Мозговой подписали меморандум от имени украинской стороны.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года Scatec Solar подписала соглашение с Rengy Development (Киев) о совместном строительстве СЭС в Николаевской области мощностью 47 МВт за EUR52 млн. Норвежцам принадлежит в нем 51%. Проект на 70% (EUR36 млн) финансируют в равных долях Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР). Строительство началось в конце 2018 года и должно завершиться к концу текущего года.

Scatec Solar в начале 2019 года приступила также к строительству СЭС "Камянка" в Черкасской области мощностью 30 МВт. Стоимость проекта, завершение которого намечено на четвертый квартал нынешнего года, – EUR35 млн, из них EUR24,5 млн выделил ЕБРР.