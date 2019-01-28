Экономика

20:13 28.01.2019

Энергосистема Украины за 2-3 года сможет принять 700-800 МВт запланированных NBT новых мощностей ВЭС - глава "Укрэнерго"

2 мин читать
Энергосистема Украины за 2-3 года сможет принять 700-800 МВт запланированных NBT новых мощностей ВЭС - глава "Укрэнерго"

Украинской энергетической системе понадобится два-три года, чтобы осуществить изменения для приема дополнительных 700-800 МВт ветровых мощностей, о потенциале строительства которых ранее заявила норвежская компания NBT, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук агентству "Интерфакс-Украина" в Давосе.

"Если спрашивать, готовы ли мы завтра выдать такие технические условия, то, конечно, ответ был бы "нет", поскольку практически невозможно сейчас на юге Украины без существенных трансформаций инфраструктуры и изменения структуры генерирующих мощностей выдавать дополнительные мощности большого объема", – сказал он.

В то же время он отметил, что NBT заявляла о намерениях осуществить такие инвестиции в возобновляемую энергетику в Украине в течение ближайших двух-трех лет, и в этом случае подключение новых ВИЭ не будет проблемой.

"В рамках мероприятий, которые запланированы на ближайшие два-три года, энергосистема сможет принять такие дополнительные объемы. Если этот инвестор пойдет в соответствии … существующим законопроектом об аукционной модели, будет двигаться нормальными темпами и согласно соответствующей практике, то к моменту, когда он будет свои проекты реализовывать, скорее всего, энергосистема Украины будет готова", – сказал В.Коальчук.

Он напомнил, что "Укрэнерго" в рамках проведенной оценки адекватности генерации определила все узкие места.

"Когда я говорю о том, что 700-800 и более МВт новых мощностей требуют изменения энергосистемы, то, в первую очередь, подразумевается не строительство новых линий или подстанций, а изменение в структуре генерации: появление новых балансирующих мощностей, которые могут обеспечить такое количество малопрогнозируемых источников энергии. Это главное", – подчеркнул В.Ковальчук.

По его словам, норвежские компании – как NBT, так и инвестирующая в СЭС Scatec Solar – являются опытными инвесторами и находятся в контакте с "Укрэнерго", в частности, с ними была запланирована встреча в ходе визита украинского премьера Владимира Гройсмана в понедельник в Осло.

"Для них информация о готовности принять такие мощности открытая и прозрачная, в соответствии с ней они будут принимать свои бизнес-решения", – отметил глава "Укрэнерго".

Как сообщалось, норвежские девелоперы проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) NBT, Scatec Solar и Norsk Solar в понедельник в Осло подписали рамочные соглашения об участии в строительстве СЭС и ВЭС в Украине, сообщило Госагентство Украины по энергоэффективности. По его данным, они предусматривают участие NBT в установке около 750 МВт ВЭС в Запорожской области, Scatec Solar – в около 150 МВт СЭС в Николаевской области и Norsk Solar – в строительстве СЭС на 9,2 МВТ в Киевской области. Потенциальный объем инвестиций в эти проекты составляет около $800 млн.

Теги: #электроэнергия #мощности
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Норвегия в 2018 г. установила новый рекорд по продажам экологичных машин

Украине выгоден экспорт электроэнергии – Насалик

НКРЭКУ урегулирует механизм выплаты компенсации потребителям э/э при плановых перебоях в энергоснабжении более чем на 48 часов

Цена э/э на технические цели для ОСМД снижена до уровня установленных для населения тарифов

Украина в 2018г увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 1,4 раза

"Энергорынок" в 2018г начал готовить к работе новые структуры, которые обеспечат деятельность конкурентного рынка э/э

Договор с поставщиком "последней надежды" на поставку э/э заключил ряд угледобывающих предприятий

Бюджетные учреждения и потребители с мощностью до 150 кВт имеют право получать универсальную услугу по поставке э/э до конца 2020г – разъяснение НКРЭКУ

НКРЭКУ отчиталась о готовности к запуску нового розничного рынка электроэнергии с 1 января

Используемая в МОП многоквартирных домов электроэнергия тарифицируется по ценам для небытовых потребителей – "ДТЭК Киевские электросети"

ПОСЛЕДНЕЕ

NBT, Scatec и Norsk подписали рамочные соглашения по ВИЭ суммарной мощностью в 900 МВт - Госэнергоэффективности

Реальная зарплата в Украине в 2018г возросла на 9,7%

Энергосистема Украины в течение 3 лет сможет принять 800 МВт, строительство которых запланировала NBT - глава "Укрэнерго"

Нефть WTI подешевела до минимума за 2 недели, цена Brent - $60,1 за баррель

"Vodafone Украина" c 1 февраля прекратит предоставлять услугу MMS

ДТЭК готов конкурировать в ВИЭ на условиях аукционов

Стокгольмский арбитраж начал первое заседание по второму спору между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Украинские газовые трейдеры готовятся к тестированию экспорта газа в Европу

Госэнергонадзор с января перешел на 8-часовую рабочую неделю из-за прекращения финансирования

Суд подтвердил запрет на работу отобранных ФГИ советников, Фонд подаст кассацию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА