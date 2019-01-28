Экономика

09:36 28.01.2019

Большинство фондовых индексов Азии снижается в ожидании торговых переговоров США и Китая

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Большинство фондовых индексов Азии снижается в ожидании торговых переговоров США и Китая

 Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается в понедельник в ожидании торговых переговоров США и Китая и заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Кроме того, на этой неделе будут опубликованы квартальные результаты ряда крупнейших высокотехнологичных компаний, включая Apple и Facebook, что тоже может повлиять на настроения в Азии.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific слабо меняется в ходе торгов.

Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng опустились на 0,2%.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,6%, более широкий Topix - 0,7%.

Индийский Sensex упал на 1%. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,1%.

Торги в Австралии не проводятся в связи с государственным праздником.

"Прогноз для инвесторов крайне сложен. На этой неделе доминирующим фактором станет отчетность, также влияние окажут политические и экономические события. График настолько насыщенный, что инвесторам будет сложно определиться с единым направлением", - считает стратег CMC Markets Singapore Pte Маргарет Ян.

Торговые переговоры США и Китая пройдут 30-31 января в Вашингтоне, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Лю Хэ, от США главным переговорщиком выступит торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Министр торговли США Уилбур Росс на прошлой неделе заявил, что стороны пока очень далеки от реального соглашения.

Теги: #биржи #азия #акции
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