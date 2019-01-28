Доллар США умеренно снижается к евро и иене, юань вырос до максимума с июля

Курс доллара США демонстрирует слабое снижение к большинству мировых валют в ходе азиатских торгов в понедельник, справочный курс юаня подскочил до максимума с июля.

Курс евро к доллару составил в 9:04 МСК $1,1413 по сравнению с $1,1406 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в районе 124,76 иены по сравнению со 124,96 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 109,32 иены против 109,55 иены в пятницу.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшается на 0,1%.

Доллар дешевеет, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп и Конгресс в пятницу достигли соглашения, позволяющего восстановить работу правительства до 15 февраля.