Экономика

18:40 25.01.2019

Цукерберг планирует интеграцию сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger

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Цукерберг планирует интеграцию сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger

Основатель и глава Facebook Inc. Марк Цукерберг планирует интеграцию сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger, пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Этот шаг потребует полной трансформации механизмов функционирования платформ. Все три сервиса продолжат работать как независимые приложения, однако инфраструктура, обеспечивающая их действие, будет унифицирована, отмечают источники.

М.Цукерберг также требует встраивания во все сервисы технологии сквозного шифрования.

Процесс интеграции платформ, по словам источников, находится на начальной стадии, и Facebook планирует завершить его к концу текущего года или в начале 2020 года.

Предполагается, что после вступления изменений в силу пользователь Facebook сможет отправлять защищенное сообщение человеку, например, имеющему аккаунт лишь в WhatsApp. В настоящий момент это невозможно, поскольку сервисы работают как отдельные приложения.

Объединяя инфраструктуру сервисов, Facebook рассчитывает удержать миллиарды пользователей в своей экосистеме и повысить рентабельность бизнеса, пишет NYT.

В компании полагают, что более частое использование платформ Facebook для отправки текстовых сообщений может заставить людей отказаться от других мессенджеров, включая сервисы Apple или Google.

Более частое общение пользователей с помощью приложений Facebook может дать компании новые возможности в плане привлечения рекламы или создания платных сервисов, отмечают источники.

Facebook заявила, что хочет "предоставить пользователям наилучший опыт в плане общения в мессенджерах".

"Люди хотят, чтобы мессенджеры были быстрыми, простыми, надежными и конфиденциальными, - отмечается в сообщении компании. - Мы работаем над тем, чтобы встроить в большее число наших мессенджеров технологию сквозного шифрования и изучаем способы облегчить пользователям доступ к друзьям и членам семьи между платформами".

Интеграция сервисов является резким изменением подхода М.Цукерберга к WhatsApp и Instagram, которым он обещал значительную автономность в момент их покупки.

Facebook приобрела WhatsApp за $19 млрд в 2014 году, Instagram - за $715 млн в 2012 году.

Создатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер приняли решение покинуть компанию в сентябре прошлого года. Источники СМИ сообщали того, что они разошлись во мнениях с руководством Facebook относительно степени автономности Instagram и стратегии развития этой соцсети.

Теги: #instagram #цукерберг #whatsapp #messenger #сервис #facebook
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